Укрощение огня

В вопросе братства Азербайджана и Турции ни Баку, ни Анкаре никому ничего доказывать не нужно. Это братство настолько естественное и неоспоримое, что не требует доказательств. 44-дневная война уже доказала всем все, что нужно знать об отношениях наших стран. А если у кого-то еще оставались вопросы, они были сняты за те недели, что в Турции бушуют лесные пожары, с которыми наряду с турецкими специалистами самоотверженно борются и азербайджанские пожарные. В схватке с огнем наши парни ведут себя так же мужественно, как и в боях с врагом в дни Отечественной войны. И что скрывать - мы все, конечно же, гордимся их смелостью и профессионализмом, их работой, запечатленной на многочисленных видео.

В беседе с журналистами в субботу Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган особо отметил роль Азербайджана в тушении пожаров. Перед этим он поговорил по телефону с президентом Ильхамом Алиевым, и тот пообещал направить в братскую страну еще 100 пожарных. Как показали последние события, наши пожарные - профессионалы своего дела, и их помощь переоценить невозможно. на сегодня в борьбе с огнем уже участвуют более 700 наших специалистов, а также доставленная из Баку спецтехника, вертолеты и самолет-амфибия BE-200CS, который в течение 20-25 секунд способен набрать 12 тонн воды.

Наши пожарные и техника перемещаются из одного региона в другой вслед за движением огня. Уже много очагов были локализованы или потушены полностью силами и при участии азербайджанских пожарных. Два дня назад официальный сайт МЧС Азербайджана сообщил, что находящимся в Турции пожарным министерства чрезвычайных ситуаций совместно с местными силами удалось потушить пожар на ТЭС Кемеркой в провинции Мугла. Тем самым было предотвращено распространение огня на расположенную неподалеку другую тепловую электростанцию - Еникой. Учитывая стратегическую важность этих объектов, их охрана была поручена специалистам МЧС Азербайджана.

Согласно последней информации, совместными усилиями пожарные и специалисты профильных служб взяли под контроль 220 из 225 очагов лесных пожаров. Продолжается борьба с 5 очагами, в том числе в курортных провинциях Анталья и Мугла. Однако опасность для жилых районов и туристических объектов миновала.

Накануне в Турцию отбыла третья группа пожарно-спасательных сил МЧС Азербайджана, направленная в братскую страну в соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева. Группа уже находится на территории, где пока еще бушует огонь. Азербайджанских пожарных встречали не только местные официалы, но и обычные граждане, потому что о храбрости азербайджанцев в борьбе с огнем уже известно сегодня всей стране. И люди благодарны нашим парням, так же, как мы с радостью и благодарностью принимали помощь и поддержку братской Турции во время 44-дневной войны и считали (и всегда будем считать) турецкие флаги своими. Кстати, азербайджанские пожарные спасали в Турции не только людей, но и флаги, выносили их из огня как священную реликвию.

Нельзя сказать, что Азербайджан единственный, кто помогает в эти дни Турции. Россия, Украина, Иран отправили на помощь свои самолеты, Молдова предоставила пять вертолетов, три самолета пообещал Евросоюз. Но есть разница - Азербайджан борется с катастрофой наравне с Турцией, как если бы все это происходило на его земле. В принципе, так и должно быть между братьями.

"Мы еще раз продемонстрировали, что наше братство, взаимопомощь и взаимовыручка это не лозунги, а реальные дела", - сказал в комментарии Day.Az политолог, профессор Западно-Каспийского университета Фикрет Садыхов.

Мы на деле показали, что мы рядом с Турцией, что во всех форс-мажорных ситуациях наши страны и народы находятся рядом друг с другом, отметил он. Не случайно Президент Турции высоко оценил участие азербайджанских бригад пожаротушения. Наши пожарные самоотверженно борются с этой стихией и доказывают, что мы находимся рядом с нашими братьями, союзниками и будем и впредь делать все, что в наших силах, чтобы оказать им реальную помощь.

"Пожары действительно очень страшные, и справиться с такой проблемой в одиночку Турции было бы сложно. Как говорил глава МИД Мовлют Чавушоглу, Турция столкнулась с доселе невиданным бедствием. Анкара всегда помогала тем странам, которые попадали в беду, а теперь помощь нужна ей самой.

Важно отметить и другое. Многие страны, которые гораздо мощнее по своей силе и возможностям, не оказали Турции действенной помощи, а остались в стороне. И это, конечно же, удручает, демонстрирует отношение к турецкому народу. В таких случаях, конечно же, говорить о гуманизме, о высоких ценностях - это беспочвенная и безосновательная бравада со стороны этих стран", - сказал азербайджанский политолог.

P.S. В соцсетях в эти дни иногда приходится видеть пренебрежительные оценки (и не только от недругов) действий азербайджанских пожарных, что все это, мол, "показуха", "на камеру работают". На это хотелось бы ответить одним фактом, который имел место вдали от камер и микрофонов, не попал в соцсети и нигде не обсуждался. Как-то в нашей квартире произошло небольшое возгорание, с которым мы быстро сами разобрались, но все же обратились в 112, чтобы выяснили причину. Через пятнадцать минут у подъезда стояли две (две!) пожарные машины. Мы и сами не ожидали такого. Пришли, проверили, разобрались и ушли. И что особенно восхитило - несмотря на незначительность проблемы, никакого недовольства в голосе, никакого ворчания, что напрасно потревожили. Спокойствие и серьезность профессионалов, для которых мелких проблем в такой работе не бывает.

Под форменными головными уборами пожарных даже нельзя было разобрать толком лиц, а вы говорите показуха...

Лейла Таривердиева