Конституция Каспия - что она дала региону

Три года назад, 12 августа 2018 года была подписана Конвенция о правовом статусе Каспийского моря или, как ее уже принято называть, "Каспийская Конституция". Накануне этой даты мы еще более выпукло осознаем ее значимость.

Этот исторический документ не только определил общие приоритеты сотрудничества каспийских стран в различных сферах деятельности, но также и призвал обеспечить сохранение единства Каспия и устойчивое развитие всего региона.

Важнейшим принципом Конвенции является использование Каспийского моря в мирных целях, превращение его в зону мира, добрососедства, дружбы и сотрудничества. Она фактически уже заложила основы нового мирохозяйственного уклада, как минимум, в Каспийском регионе.

Это особенно важно в условиях кризиса международного права, легкомысленного отношения многих субъектов международного права к нормам, которые были выработаны человечеством на протяжении столетий для обеспечения мира на нашей планете.

Проблема безопасности на Каспии как комплексная проблема, включающая в себя политическую, экономическую, экологическую и др. составляющие, на мой взгляд, предполагает несколько аспектов, несколько уровней.

Первый уровень отношений, предполагает обеспечение безопасности на самом Каспии. На этом уровне рассматриваемые отношения представляются в ближайшей перспективе достаточно стабильными. Подписана Конвенция, четыре подписанта уже ратифицировали ее. Интересы Ирана и политическая ситуация дают основания надеяться на скорейшее прохождение им этого этапа договоренностей. Урегулированы спорные вопросы по месторождениям на Каспии между Туркменистаном и Азербайджаном. В январе 2021 года Азербайджан и Туркменистан подписали Меморандум о взаимопонимании по совместной разведке, разработке и освоении углеводородных ресурсов месторождения "Достлуг" в Каспийском море. Проект "Достлуг" откроет новые возможности в энергетическом сотрудничестве на Каспии.

В то же время предстоит немалая работа по укреплению безопасности Каспия по целому ряду направлений. Прежде всего, обеспечение экологии водоема, сохранения его флоры и фауны, водных ресурсов, сокращения сточных вод, загрязнения от судоходства и других форм эксплуатации ресурсов Каспия.

Вопросом, приобретающим после подписания Конвенции все большую актуальность, является вопрос снижения уровня милитаризации Каспия. В последние годы мы, к сожалению, стали свидетелями пополнения военно-морских сил некоторых государств-участников Конвенции новыми судами с достаточно серьезными современными средствами ведения боевых действий. Каспий - закрытый водоем, и подписание столь важного документа свидетельствует о мирных намерениях прикаспийских государств, гарантирует участникам соглашения безопасный Каспий.

Второй уровень - это отношения, связанные с безопасностью прибрежных государств, т.е. государств-участников Конвенции по Каспию. Подписание Конвенции сделало всех ее участников заинтересованными в безопасности каждого из государств-подписантов. Поэтому все страны-участники конвенции должны стремиться обеспечить безопасность друг друга. Территории, прилегающие к Каспию, должны быть зоной мира. На наш взгляд, это явилось одним из факторов, способствовавших созданию условий для восстановления Азербайджаном своей территориальной целостности и суверенитета над оккупированными ранее землями.

Сегодня угрозу безопасности прикаспийских государств мы видим в ситуации, складывающейся на туркмено-афганской и ирано-афганской границах. Надеемся, что заверения "Талибана" о соблюдении территориальной целостности соседних с Афганистаном государств будут выполнены.

Третий уровень отношений предполагает безопасность всех государств, граничащих с прикаспийскими государствами, за исключением, естественно, уже участников Конвенции. Здесь, наряду с политическим, экономическим, экологическим и др. аспектами безопасности, необходимо выделить вопрос транспортных коммуникаций. Нестабильность этих государств является непосредственной угрозой безопасности прикаспийских государств, что естественно и соответственно наносит ущерб безопасности Каспия.

Военные угрозы со стороны этих государств вынуждают прикаспийские страны тратить излишние средства на оборону, что ограничивает из возможности на укрепление своей экологической безопасности, в том числе и на Каспии. Некоторые из угроз могут нанести прямой вред Каспию, не говоря об ущербе прикаспийскому государству. Так, вначале угрозы, а затем и ракетный обстрел Республикой Армения в период 44-дневной Второй Карабахской Отечественной войны Мингячевирского водохранилища представлял катастрофическую угрозу для Азербайджана и Каспия. Эта угроза повлекла бы более серьезные последствия, чем те, которые только что получила Западная Европа от стихийных бедствий, наводнений.

Другой пример. Вопросы экологической безопасности, возникшие в связи с загрязнением на территории Республики Армения реки Охчучай, протекающей в дальнейшем по территории Азербайджана и несущей свои воды через реки Араз и Куру в Каспийское море. Сброс в реку всех отходов горнообогатительных предприятий, находящихся на территории Республики Армения, это прямой удар по экологической безопасности Каспия со стороны третьего (не прибрежного) государства. Вот наглядный пример влияния государства, не являющегося прибрежным и не участвующего в Конвенции по Каспию, на экологическую безопасность моря. К сожалению, мы не видели в связи с этим должной реакции четырех других участников Конвенции по Каспию.

Таким образом, от взаимоотношений государств-участников Конвенции со своими соседями зависит и безопасность Каспийского моря.

Еще один аспект третьего уровня отношений - это экономика государств-участников Конвенции. Очевидно, что экономические отношения этих государств не ограничиваются связями между собой, а выходят далеко за их пределы. И это означает определенные риски для Каспийского региона.

Сегодня разнонаправленность процессов экономического развития стран Центральной Азии, внешнеэкономическая разновекторность, усиление конкуренции внешних игроков за влияние в регионе препятствуют формированию устойчивой конструкции многосторонних отношений. Это мешает стабилизации второго и третьего уровня отношений Каспийской безопасности. Направлениями, требующими урегулирования, остаются водно-энергетические проблемы, проблемы взаимоприемлемого распределения гидроресурсов, транзитно-транспортные вопросы, слабо регулируемые миграционные процессы и др.

Таким образом, если мы говорим о проблемах безопасности Каспия, мы должны идти по принципу брошенного в воду камня и расходящихся от него по воде колец. Тогда мы будем видеть, насколько эта проблема многогранна и обширна. Процесс обеспечения безопасности Каспия начался с принятия "Конституции Каспия" и сегодня продолжается обеспечением безопасности и территориальной целостности государств-участников. Этот процесс должен идти, несмотря на политику игнорирования многими странами норм международного права, внедрения двойных стандартов. Регион Каспия должен оставаться зоной мира, местом, где отношения между государствами строятся на основе принципов и норм, выработанных коллективным разумом человечества в течение многих столетий.

Намик Алиев,

доктор юридических наук, профессор, руководитель кафедры Академии Государственного управления при Президенте АР