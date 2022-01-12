Армения пыталась втянуть ОДКБ в военный инцидент с Азербайджаном

Автор: Пярвин Мирзазаде

Как известно, в связи с трагическими событиями в Казахстане, страны-члены ОДКБ направили туда свои воинские миротворческие контингенты по просьбе руководства страны.

В настоящее время в ОДКБ председательствует Армения, которая является одной из основателей этой организации, созданной 15 мая 1992 года.

Председателем Совета глав государств в настоящее время является премьер Н. Пашинян, известный всем как верный ученик небезызвестного Сороса, являющегося злейшим врагом этой организации и который во время "вельветовой" революции 2018 года выступал за выход Армении из этой организации.

Недаром став премьером Армении, Пашинян первым делом возбудил судебное дело против тогдашнего генерального секретаря ОДКБ генерала Юрия Хачатурова и добился его смещения с этого поста с привлечением к уголовной ответственности за участие в событиях 2008 года, когда президенту Р. Кочаряну удалось буквально на штыках, подавив народные выступления, посадить в кресло президента своего подельника С. Саргсяна.

Такие особые "симпатии" Никол Воваевича к ОДКБ на начальном этапе его руководства Армении нашли горячую поддержку у его западных покровителей и представителей зарубежной диаспоры, которые наконец увидели в нем того человека, который готов поменять политическую ориентацию страны и оторвать страну от России.

Первые годы своего правления Арменией "революционное" руководство старалось показать "демократический" характер своей политики, часто кичась тем, что пришло к власти мирным путём, повторив опыт бескровных "бархатных" революций в Восточной Европе.

Именно поэтому постепенно вектор внешней политики страны начал смещаться в сторону Запада, что выражалось в многочисленных визитах армянских чиновников в Брюссель, Вашингтон, Париж и другие западные столицы. Одновременно проплаченные зарубежные средства массовой информации усиленно рекламировали новые армянские власти как "молодых демократов", взявших курс на строительство "демократического" общества западного образца с ориентацией на НАТО и ЕС.

Все это полностью соответствовало бы действительности, если не один факт: на территории Армении находятся российские военные базы и часть границ страны охраняют российские пограничники, согласно ранее подписанным двусторонним соглашениям. Так что, как бы не бахвалились своей "демократичностью" и прозападной ориентацией армянские власти, руки у них связаны ранее заключёнными долгосрочными договорами и поэтому менять ориентацию страны вряд ли получится, как бы они этого не хотели.

Хотя ни предыдущие армянские руководители, ни нынешние выходить из ОДКБ или закрывать российские военные базы особенно не стремились, для них они являлись страховкой от того, что Азербайджан не начнёт военных операций в целях освобождения оккупированных территорий.

В понимании армянской стороны членство в ОДКБ и наличие военных баз являлись гарантией сохранения оккупации 20% азербайджанских территорий. Ведь каждый раз, как только начинались столкновения вдоль линии фронта, армянские официальные лица обращались к России и ОДКБ с требованием выполнить свои союзнические обязательства и защитить Армению.

Поэтому команде Пашиняна, вскормленной Соросом, не нравилось членство в ОДКБ и союзнические отношения с Россией, но им приходилось с этим смириться, так как они считали, что это единственная возможность остановить Азербайджан, которому порядком надоел имитационный переговорный процесс в рамках Минской группы ОБСЕ, больше направленный на сохранение оккупации и замораживание конфликта из-за радикальной неуступчивой позиции Армении.

После революции 2018 года официальные армянские власти одновременно пытались наладить тесные связи со странами ЕС и НАТО, которым в кулуарах обещали разорвать связи с ОДКБ и Россией в случае признания территориальных претензий Армении и режима сепаратистов.

Для этого была активно задействована влиятельная армянская диаспора, которая пыталась убедить руководителей западных стран пойти на эти шаги и оторвать их малую неисторическую родину от бывшей метрополии.

Именно поэтому ещё в 2017 году президент С. Саргсян в тайне от союзников подписал соглашение с ЕС, которое было началом постепенного ухода Армении на Запад. Но словами и пустыми обещаниями обмануть Запад не удалось, тем более учитывая тот факт, что Армения не способна проводить независимую внутреннюю и внешнюю политику, ввиду полной зависимости от Москвы как в военной сфере, так и в экономической.

Вот почему Армении пришлось даже отправить небольшой воинский контингент в Сирию, хотя "новые" друзья на Западе это не приветствовали, так как не признают режим Б. Асада. При этом официальной версией правительства в Ереване было то, что саперы будут заниматься разминированием армянских кварталов в городе Алеппо, которые пострадали во время ожесточенных боев, когда армянские ополченцы поддержали сирийские правительственные войска.

Не помог Пашиняну даже прошедший в 2018 году в Ереване Саммит Франкофонии, где он целовался и обнимался с лидерами Франции, Канады, Швейцарии, Бельгии и других стран, потчевая их кебабами и коньяком, танцуя под заимствованную азербайджанскую музыку.

Правда, французский язык из романской группы языков вряд ли можно назвать близкородственным армянскому языку из армянской группы, да и в Армении этот язык не столь популярен как английский или русский. Но благодаря стараниям влиятельной диаспоры во Франции, Армению не только приняли в эту организацию, но даже дали возможность провести Саммит в Ереване при наличии десятков франкоязычных государств в мире.

Но увы, никто из влиятельных западных лидеров признавать независимость сепаратистов не стал, не решившись нарушать международное право. Да и не смотря на смачные поцелуйчики и сувениры в виде разноцветных носочков, деньгами поделиться не захотел. Все они ясно и прямо шепнули Николу Воваевичу, что вначале разрыв с ОДКБ и Россией, а затем щедрые финансовые вливания и военная помощь.

Так что остался Н. Пашинян с носом и вернулся к старой проторенной годами ориентации на союзников по ОДКБ. Вторая Карабахская война, которую Армения с треском проиграла и была разгромлена, показала, что членство в военно-политическом блоке не означает, что страна может безнаказанно оккупировать территорию соседнего суверенного государства, прикрываясь как щитом своими союзниками.

С первых же дней войны армянское военно-политическое руководство молило и взывало о помощи, "бомбардируя" ОДКБ и союзников письмами, телефонными звонками и заявлениями, но им честно объяснили, что боевые действия идут на территории Азербайджана, где армянские вооруженные силы находятся незаконно и поэтому повода для вмешательства абсолютно нет.

Попытки армянской стороны спровоцировать азербайджанские вооруженные силы перейти границу или наносить удары по армянской территории не увенчались успехом. Кроме того, почти все государства-члены ОДКБ в той или иной степени выразили полную поддержку Азербайджану, признав борьбу за освобождение оккупированных территорий абсолютно справедливой.

Надежды армянского руководства на вмешательство России так же окончились ничем, так как президент В. Путин публично назвал Карабах территорией Азербайджана. То же самое произошло и с армянскими надеждами на Францию, где кончилось тем, что президент Э. Макрон на встрече с гражданами армянской национальности честно сказал, что согласно международному праву Карабах - это Азербайджан.

После этого у армянского руководства не осталось никаких шансов завлечь третьи стороны в конфликт. Однако окончание войны и конфликта вновь выдвинуло вопросы сотрудничества Армении с ОДКБ на передний план.

Во время войны представители оппозиции резко критиковали правительство Пашиняна за отход от традиционных связей с союзниками и обвиняли в том, что мол из-за этого не был задействован Договор о коллективной безопасности, хотя даже ребёнку понятно, что этот договор действует лишь в случае внешней агрессии на международно признанную территорию страны-члена ОДКБ.

Так как Карабахский регион почти всем миром (за исключением Армении) признаётся территорией Азербайджана, то использовать этот Договор невозможно. Ереванские власти, учитывая этот факт, взяли курс на новые провокации, в целях попытаться задействовать этот договор и вовлечь в конфликт другие страны ОДКБ.

Для этого армянская сторона на протяжении 2021 года постоянно провоцировала вооруженные столкновения на границе, а затем бросалась в истерике, дабы добиться вмешательства стран-членов ОДКБ.

Но тут авторы этой провальной идеи не учли один факт: азербайджано-армянская граница является приблизительной и подлежит демаркации и делимитации, которые не были проведены после получения независимости в 1991 году ввиду армянской оккупации приграничных районов. А пока этот процесс не начат, никакие претензии армянской стороны неприемлемы.

Представители ОДКБ, к великому сожалению армянского руководства, все их претензии отвергли и призвали к прекращению вооруженных действий и началу делимитации и демаркации границы.

Естественно, это не могло удовлетворить "ястребов" в Ереване, которые сочли эту позицию за проазербайджанскую и потребовали выхода страны из ОДКБ и полного разрыва с Россией. Даже Н. Пашинян с его симпатиями понял, что для Армении подобные призывы - это катастрофа и крах, тем более после поражения и капитуляции.

Чтобы избежать окончательной изоляции, Пашинян наоборот начал клясться в верности России и ОДКБ, высоко ценя отношения и осознавая, что это последний шанс на спасение и сохранение своей власти.

Являясь членом ОДКБ, Армения покупала вооружение практически в долг по внутрироссийским ценам на основе кредитов, участвовала в различных манёврах по линии ОДКБ и обучала свои офицерские кадры с минимальными затратами. При этом параллельно проводя политику "сидения на двух стульях", Армения развивала сотрудничество с НАТО в рамках всевозможных программ и даже отправила свои воинские контингенты в Косово и Афганистан в составе войск альянса.

Все это время армянское военно-политическое руководство не оставляло надежду на вовлечение в новый конфликт с Азербайджаном государств членов ОДКБ, что открыто стало выражаться в ходе приграничных стычек 2021 года.

Как только азербайджанские вооруженные силы стали укреплять и охранять территорию на границе с азербайджанской стороны (которую армянская сторона почему-то считала своей), Армения буквально испускала стоны о помощи, обвиняя Азербайджан в "агрессии и оккупации" армянской территории.

Но увы, вопли и плачь Армении не помогли. ОДКБ призвал к скорейшему началу процесса демаркации и делимитации и не признал обращение армянской стороны соотвествующий статье Договора о нападении. Стиснув зубы от обиды, армянское руководство вынуждено было согласиться на посреднические услуги России и ЕС по началу процесса демаркации и делимитации границы.

Последние события в Казахстане и обращение за помощью к ОДКБ воодушевило армянскую сторону на реанимацию попытки снова постараться получить помощь от союзников, обращение за которой было ранее отвергнуто. Воспользовавшись тем, что Армения председательствует в ОДКБ и формально обращение Казахстана была направлено председателю Совета глав государств, премьер-министру Н. Пашиняну, который сразу бросился выполнять свои функции от радости, что наконец впервые страны-члены организации решили отправить миротворческие силы для выполнения миссии.

Никол Воваевич незамедлительно провёл все переговоры согласно своим полномочиям и решил вопросы с направлением миротворческих сил в Казахстан. От радости за то, что есть возможность отличиться перед главным союзником и московской диаспорой, Н. Пашинян решился даже отправить почти 100 армянских военнослужащих из остатков разгромленной в ходе войны армии в Казахстан, которым после прибытия было поручено охранять важный объект - Алматинский хлебозавод.

На видеокадрах, распространённых армянскими СМИ, довольно четко видно, что объект для охраны был выбран правильно, учитывая комплекции некоторых армянских военнослужащих.

Войдя в роль "видного" политического деятеля международного масштаба и получая само удовлетворение от своей значимости, Пашинян решил воспользоваться трибуной чрезвычайного саммита ОДКБ, который проходил 10 января 2022 в формате видеоконференции, и ещё раз напомнить о себе.

Понимая, что участие в операции ОДКБ в Казахстане положит крест на симпатиях к нему на Западе, Н. Пашинян пошёл ва-банк и снова повторил свои известные тезисы о том, что Армения в ходе Второй Карабахской войны столкнулась с неким "международным терроризмом" и мол понимает своих коллег, которые считают, что события в Казахстане спровоцированы радикальными террористическими группировками.

Думая, что своим этим заявлением он найдёт поддержку у коллег по ОДКБ, Никол Воваевич в очередной раз опростоволосился и остался в одиночестве, так как никто его не поддержал и на "фантастические россказни" не обратил внимания, восприняв как рецидив старой тюркофобской болезни. Ведь коллегам по ОДКБ давно известно, что эта байка не имеет никаких оснований, так как надуманные армянские обвинения в адрес Азербайджана и Турции являются дезинформацией, имеющей целью сбить с толку мировое сообщество.

Участие неких мифических сирийских моджахедов во Второй Карабахской войне на стороне Азербайджана - это полный нонсенс, так как радикальные ваххабиты из Сирии в априори не могут поддерживать светское и шиитское большинство населения Азербайджана. Так что армянский номер с развитием темы религиозного радикального терроризма не прошёл и не нашёл никакого подтверждения.

Попытки Пашиняна вновь вытащить из мусорного ящика эту уже окончательно сгнившую побасёнку - свидетельство того, что ничего нового армянская сторона придумать уже не может, фантазии не хватает.

Для того, чтобы воспользоваться прецедентом использования сил ОДКБ, которые впервые за время существования организации с 1992 года были направлены для урегулирования ситуации, армянская сторона буквально "не отходя от кассы", вновь начала осуществлять провокации на границе с Азербайджаном и на территории, временно находящейся под контролем российских миротворцев.

11 января 2022 года, в результате серии обстрелов армянскими вооруженными силами позиций азербайджанской армии в Кяльбаджарском районе, был убит военнослужащий.

Естественно возмездие не заставило себя ждать и ответным огнём армянской стороне был нанесён сокрушительный удар, в результате которого она понесла тяжелые потери в живой силе.

Главной целью этих провокаций является очередная попытка армянского руководства вовлечь силы ОДКБ в уже затухший конфликт, не дать возможность открыть региональные транспортные коридоры и попытаться спасти остатки сепаратистского режима. Ведь всем абсолютно ясно, что новая эскалация ситуации в регионе выгодна армянской стороне, которая намеренно создаёт конфликты и стычки, чтобы выиграть время и оттянуть достигнутые договорённости относительно открытия транспортных коридоров и начала экономического сотрудничества.

Продолжая политику тюркофобии, армянские руководители готовы жертвовать жизнями своих военнослужащих, лишь бы не отказываться от утопических идей "миацума" и "арцаха", которые давно потерпели провал.

Им давно уже нужно понять, что мировое сообщество не реагирует на их громкий плачь и стоны по утраченным оккупированным азербайджанским территориям и никто за них не вступится, как бы они этого не хотели.

В условиях многочисленных региональных конфликтов и пандемии коронавируса, международное сообщество не намерено поощрять амбиции армянской стороны на создание "великой Армении" и возобновление боевых действий. Страны-члены ОДКБ, которые признают территориальную целостность Азербайджана, не будут поддерживать Армению в ее стремлении присвоить часть территории другого государства, какими бы лозунгами или причинами это не маскировалось.

Наверное, нужно напомнить армянским руководителям слова Президента Ильхама Алиева о том, что всяческие попытки реванша и посягательства на территориальную целостность Азербайджана завершатся мощным ударом железного кулака азербайджанской армии, от которого никто не спасётся.