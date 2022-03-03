Председатель верхней палаты парламента Таджикистана прибыл с визитом в Азербайджан

Третьего марта председатель Маджлиси Милли Маджлиси Оли (верхняя палата парламента) Таджикистана Рустам Эмомали прибыл в Азербайджан с официальным визитом.

Как сообщили Day.Az в Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана, таджикскую парламентскую делегацию в Международном аэропорту Гейдар Алиев встречали вице-спикер Милли Меджлиса Адиль Алиев, руководитель рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Таджикистан Айдын Мирзазаде, посол Азербайджана в Душанбе Алимирзамин Аскеров, посол Таджикистана в Баку Рустам Соли и другие официальные лица.

Официальный визит председателя верхней палаты парламента Таджикистана в Азербайджан продлится до четвертого марта.