С Азербайджаном нельзя говорить языком угроз

Автор: Абдул Керимханов,

главный редактор Day.Az

Международная политика Франции в отношении Азербайджана на протяжении трёх десятилетий оставляла желать лучшего. Ни для кого не секрет, что Франция в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ была самой проармянской стороной при урегулировании карабахского конфликта. Сменяющие друг за другом французские политики все как один тараторили наперебой приятные для армянского лобби заявления, ничего не имеющие с реальностью. Естественно - не за бесплатно.

На фоне печально известных событий в Украине политическое руководство Армении ведет себя примитивно, открыто заняв сторону одного из участников конфликта. В ЕС прекрасно видят и понимают, что Ереван наплевательски относится к его просьбам соблюдать международные санкции. При этом Армения палец о палец не ударила, чтобы отправить хоть одну коробку гуманитарной помощи Украине.

Примечательно, что несмотря на явный саботаж Армении, Франция только усиливает свою проармянскую политику. Купленные с потрохами французские политики без стыда и совести льют грязь в уши своему народу посредством СМИ и телевидения, всячески выгораживая официальный Ереван.

Особенно рьяно Франция вела себя во время и после Второй Карабахской войны. На протяжении 44-дневных боевых действий руководство Франции из кожи вон лезло, чтобы предотвратить неизбежный крах армянской армии на поле боя и остановить войну. Когда же азербайджанская армия принудила Армению к капитуляции и конфликт был окончательно решён, Сенат Франции принял резолюцию с призывом к правительству страны признать независимость несуществующей "нкр".

Двусторонние отношения Азербайджана и Франции накалились в связи с незаконным визитом тогда еще кандидата в президенты Франции Валери Пекресс в Карабах без согласования с руководством Азербайджана, чем грубо нарушила законы нашей страны. Впрочем, незаконный вояж на временно подконтрольные российским миротворцам территории не принесли ей дивидендов от слова вообще - она получила лишь 5% голосов избирателей, что стало худшим результатом правоцентристов, которые десятилетиями были одной из ведущих политических сил Франции.

В начале года в интервью азербайджанским телеканалам Президент Ильхам Алиев осудил незаконную поездку Пекресс в Карабах. "Если бы мы знали о последней незаконной поездке Валери Пекресс, то однозначно не выпустили бы их обратно", - добавил глава государства.

Но извинений от французских официальных лиц за безрассудный поступок Пекресс так и не последовало. Более того, спустя пару дней глава МИД Жан-Ив Ле Дриан в парламенте Франции заявил, что высказанные Президентом Азербайджана слова о незаконном визите в Карабахский регион Валери Пекресс якобы "неприемлемы по форме и содержанию".

Немедленно последовало заявление МИД Азербайджана: "К сожалению, министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан выступил с недостойным дипломата заявлением в Национальном собрании Франции... Так, Эрик Сиотти, член Национального собрания от Республиканской партии, пытавшийся оскорбить Президента Азербайджанской Республики в провокационных целях, должен был быть подвергнут строгому выговору и наказанию. Министр Ле Дриан заявил, что высказанные президентом Азербайджана слова о незаконном визите в Карабахский регион Валери Пекрес неприемлемы по форме и содержанию", - заявила экс-пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

Недалеко от Пекресс ушла еще одна прихлебательница армянского лобби мадам Марин Ле Пен, позволившая назвать Карабах "исторически и культурно армянской землей", чем оскорбила азербайджанцев, являющихся коренными жителями региона и чьи дома были разрушены до основания любимчиками Ле Пен. И хотя ультраправой националистке, с горем пополам, удалось обойти одного из главных претендентов на второй тур Жан-Люка Меланшона, Ле Пен с треском проиграла выборы нынешнему президенту Эммануэлю Макрону, как и пять лет назад.

Кстати про Макрона, как говорится, рыба гниёт с головы. С особым энтузиазмом отметился президент Франции, позволивший себе в интервью в эфире телеканала France 2 от 12 октября сделать ряд опрометчивых заявлений в адрес Азербайджана.

Ответ последовал незамедлительно. Президент Ильхам Алиев дал ясно понять, что говорить языком угроз с Азербайджаном во вред самой же Франции. 14 октября в ходе заседания Совета глав государств СНГ лидер Азербайджана заявил, что Баку более не видит никакой возможности для Парижа участвовать в качестве посредника в нормализации армяно-азербайджанских отношений после неуместных заявлений Макрона. Тем самым поставив крест на возможности Франции быть посредником в нормализации отношений между Баку и Ереваном.

Таким образом, Франция в очередной раз показала, что нормы и стандарты дипломатии, права человека, гуманизм, демократические ценности и так далее - не имеют сегодня ничего общего с этой страной. Толкуя проповеди на эту тему, Франция со своими проармянскими выходками, по сути, разоблачила себя, доказав свою бесполезность в качестве нейтрального посредника. Своей лицемерной политикой в ​​отношении Азербайджана Франция демонстрирует, что на самом деле она защищает агрессора, а не международное право. Ради завоевания голосов армян на выборах французские политики готовы идти наперекор европейским ценностям, ставя личные интересы выше демократии. Поражение Армении в ноябре 2020 года стало ощутимым поражением Франции на Южном Кавказе, поскольку Париж остался вне послевоенного устройства.

Самые ярые противники нашей страны вынуждены признать, что Азербайджан под руководством Президента Ильхама Алиева проводит дальновидную внешнюю политику в сложных геополитических условиях. В контексте российско-украинского кризиса, находящийся в центре внимания всего мира, как Запад, так и Восток рассматривают Азербайджан в качестве надежного партнера. Это большой дипломатический успех сравнительно небольшого по площади государства. И хотя взвешенный внешнеполитический курс Азербайджана раздражает некоторых наших "партнеров", ничто не заставит нас свернуть с этого пути.