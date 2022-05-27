Ереванское эхо Брюсселя

Ещё не успели остыть двигатели правительственного самолёта премьер-пинистра Армении, как армянские официальные лица, вернувшись домой, стали делать непонятные заявления, комментируя прошедшую встречу в Брюсселе.

Как и ожидалось, армянские политики в искаженной форме стали преподносить итоги Брюссельской встречи, пытаясь представить свою интерпретацию заявления Председателя Европейского Союза Шарля Мишеля, которая отличается от реальной сути достигнутых договорённостей.

Несмотря на то, что 24 мая 2022 года уже прошла первая встреча азербайджанской и армянской делегаций по демаркации и делимитации границы, армянская сторона вновь продолжает гнуть свою линию в отношении оккупированных азербайджанских эксклавов Казахского района и селения Кярки Нахичеванской Автономной Республики, отказываясь признавать их территорией Азербайджана, ввиду "отсутствия" на них неких (понятных только армянским политикам) документов. При этом они же требуют вернуть бывший армянский анклав Башкенд, расположенный в глубине территории Кедабекского района, на который у них нашлись "неопровержимые" документы.

Такого рода заявления, сделанные официальными лицами в Ереване показывают, что армянская сторона вместо серьезной работы по делимитации и демаркации границы, пытается добиться преференций, чтобы присвоить в одностороннем порядке эти азербайджанские территории, ничего не отдавая взамен.

Очередное заседание армянского парламента, которое проходило 25 мая 2022 года, ознаменовалось тем, что в рамках правительственного часа премьер Н. Пашинян и глава МИД А. Мирзоян отвечали на вопросы парламентариев, в основном посвящённые итогам прошедшей в Брюсселе встречи.

Глава армянского внешнеполитического ведомства А. Мирзоян, который так и не научился основам дипломатии за время нахождения на этом посту и продолжает оставаться полным профаном, представил армянскую версию некоторых аспектов прошедших переговоров и ответил на вопросы относительно роли сопредседателей Минской группы ОБСЕ в процессе достижения мирного соглашения и функционирования новых транспортных коридоров.

Господин А. Мирзоян, который до сих пор не может избавиться от шока событий ноября 2020 года, когда он пострадал от захвативших парламент оппозиционеров, не стал вновь испытывать судьбу. В своих ответах он дал далекое от реалий собственное видение этих проблем.

Прежде всего решив, что Минская группа пока ещё жива (во всяком случае для А. Мирзояна), "главный" армянский дипломат вновь пустился в рассуждения о том, что процесс достижения мирного соглашения должен проходить под эгидой сопредседателей. Мандат сопредседателей, выданный ОБСЕ ещё действует и вот-вот сопредседатели померятся и сядут за стол переговоров. Видимо господин А. Мирзоян все ещё живет в далеком прошлом если он до сих пор не понял, что в обозримом будущем сопредседатели вряд ли ещё соберутся, учитывая то, что боевые действия в Украине в самом разгаре.

Кроме того, если с момента окончания Второй Карабахской Войны, в ноябре 2020 года, сопредседателям так и не удалось подготовить новые предложения по урегулированию отвечающим новым реалиям, то сделать это сейчас им явно не под силу.

Желание армянской стороны перевести переговоры по достижению мирного соглашения в формат сопредседателей Минской группы ОБСЕ ничто иное, как попытка затянуть переговорный процесс и заморозить ситуацию, в надежде на возможный реванш. Такая армянская трактовка ведения переговоров абсолютно не реалистична, кроме того, страны-сопредседатели осознав, что формат Минской группы уже себя исчерпал, не добившись никаких результатов, уже изменили статус своих сопредседателей, сделав их из международного в национальный, назначив специальными представителями по урегулированию отношений и Южному Кавказу.

Ввиду того, что глава МИД Армении пока этого не понял, ему кажется, что Минская группа ещё живее всех живых.

Далее "гений" армянской дипломатии, чтобы удовлетворить своих самых рьяных критиков, которых он боится как огня, тем более после разгорающегося скандала с опозданием на встречу с самым известным американским армянофилом-сенатором Бобом Менендесом, за который можно лишиться и своего тёпленького места, прокомментировал вопрос договорённости об открытии Зангезурского транспортного коридора. Учитывая тот факт, что открытие новых транспортных коридоров больше в интересах Армении, которая находится в транспортной изоляции (развязав войну и оккупировав азербайджанские территории), А. Мирзоян, как ни странно, выступил в поддержку разблокирования этих коммуникаций, сделав оговорку о том, что никакого коридорного статуса армянская сторона не принимает, а функционировать этот коридор будет так же, как и все другие транспортные маршруты с соседними странами, при наличии пограничного, таможенного и фитосанитарного контроля и уплаты соответствующих сборов и пошлин.

Такая позиция армянской стороны также автоматически приведёт к ликвидации коридорного статуса дороги через Лачин, так как Азербайджан введёт аналогичный контроль в соответствии с международным правом, что он уже сделал на некоторых автомобильных дорогах, которые были проложены армянскими властями по ранее оккупированным азербайджанским территориям, а затем были освобождены по условиям трёхстороннего Заявления от 10 ноября 2020 года.

До конца ещё не поняв того что он сам сказал, А. Мирзоян фактически назвал сроки окончания функционирования Лачинского коридора, который армянская сторона берегла "как зеницу ока".

Не удержался от комментариев по поводу встречи в Брюсселе и сам главный "виновник" поднятого шума премьер-министр Н. Пашинян, который выступая в парламенте, как всегда, пустил слезу и "чистосердечно" раскаялся в том, что всегда был честен и открыт, поделившись информацией с парламентариями (большинство из которых это члены его партии "Гражданский договор", так как большинство оппозиционеров вместо заседания устраивали дешёвые шоу на улицах Еревана).

Стремясь "обелить" себя в глазах однопартийцев, которые ещё, не дай Бог, вдруг решат перебежать на сторону оппозиции, Никол Воваевич стал дистанцироваться от содержания заявления Ш. Мишеля, пытаясь представить собственное понимание того, что сказал главный посредник.

Он признал, что есть "серьезные разногласия" между Азербайджаном и Арменией по вопросам окончания конфликта и статуса, которые, по его мнению, ещё не решены и вновь вспомнил про мифический "арцах", интересы которого, мол, всегда будет защищать. Хотя и признал результаты встречи в Брюсселе положительными и полезными, но продолжал, как всегда, финтить и изворачиваться, стараясь представить себя этаким "мачо" переговорного процесса.

Понимая, что такого рода выступления могут вызвать недовольство в ЕС и сказаться на вопросе выделения экономической помощи (объёмом в 2,6 миллиарда евро), которая по зарез нужна Армении, Никол Воваевич обрушился с критикой на оппозицию в лице своих предшественников, а ныне главных оппонентов из так называемого "карабахского клана", обвинив их в том, что соглашаясь на Мадридские принципы сопредседателей они фактически признали, что судьбу Карабаха должен решать Азербайджан.

Н. Пашинян считает, что причины нынешней ситуации, в которой оказалась Армения, это результат ошибок его предшественников и все попытки оппозиции свалить вину на него беспочвенны.

Послушав выступление главы армянского правительства можно сделать вывод, что он вынужден идти на примирения лишь потому, что его критики в своё время поддались давлению и согласились на то, что Карабах - это территория Азербайджана, хотя сам Н. Пашинян так не считает и разгребает полученное наследство.

Довольно хитрый шаг Н. Пашиняна, направленный на то, чтобы снять с себя ответственность за поражение и капитуляцию, а также предпринятых им вынужденных шагов по началу нормализации отношений с Азербайджаном и Турцией.

Пока в Ереване парламентарии слушали "признания" в ходе правительственного часа, обеспокоенные сепаратисты на территории, где временно размещены миротворцы, срочно собрались для того, чтобы наконец понять, что же произошло в Брюсселе. Встав в позу "непримиримых борцов за независимость "арцаха"", лидеры сепаратистов разразились очередным комичным заявлением, в котором отказались признавать результаты встречи в Брюсселе, ещё раз подчеркнув, что "принятые без них какие-либо решения недействительны и "арцах" никогда не будет частью Азербайджана". То есть послали сообщение своим ереванским хозяевам: "о чем хотите можете разговаривать, нас это не касается и все равно мы будем независимы".

Такого рода провокационные заявления лидеров сепаратистов - это вопли утопающего, которого ничего уже спасти не может, так как официальному Еревану не остаётся выбора, кроме как заботиться о судьбе собственной страны, которая тонет в глубочайшем экономическом кризисе и осталась практически в изоляции.

То что большинство рядовых граждан Армении не участвует в акциях оппозиции, которые с каждым днём становятся все малочисленнее, показатель того, что армянский народ устал от войн и лишений, желая только одного - мира и спокойствия.

Оставшись в меньшинстве, радикальная армянская оппозиция применяет новое ноу-хау для большего к себе внимания, пытаясь привлечь к своим провальным акциям высокопоставленных зарубежных гостей, блокируя места их проживания, мероприятия с их участием, а также пытаясь добиться встречи с ними, чтобы объявить о "нелегитимности" нынешней власти.

Уже оппозиционеры испробовали эту тактику во время визита президента Литвы, а новой их целью стал визит прибывшего 26 мая в Ереван президент Черногории.

Мировое общество приветствовало итоги встречи в Брюсселе, которая дала толчок реальному переговорному процессу для установления прочного мира в регионе. Реакция Франции и США показывает, что страны - сопредседатели почившей в бозе Минской группы ОБСЕ, приняв существующие реалии, поддерживают усилия ЕС на достижение всеобъемлющего мирного соглашения.

Участие ЕС в переговорном процессе ни сколь не уменьшает роль России в качестве посредника, учитывая то, что посредничество Москвы положило конец боевым действиям Второй Карабахской Войны и что временно размещённые российские миротворцы обеспечивают режим прекращения огня.

Одно ясно, что заявление Председателя Европейского Союза Ш. Мишеля отражает новые геополитические реалии, основанные на принципах международного права, территориальной целостности и нерушимости границ Азербайджана и Армении.

Уже всем понятно, что возвращение назад в переговорном процессе не возможно, что обсуждение так называемого статуса автономии для армянского населения Карабахского региона Азербайджана не реально и говоря о правах и безопасности этнических армян, проживающих в Карабахе, Председатель ЕС имел ввиду будущее армянского населения в Азербайджане, где оно будет совместно проживать с азербайджанцами как полноправные граждане с вытекающими правами и обязанностями.

Как и другие национальные и религиозные меньшинства Азербайджана (евреи, русские, талыши, лезгины, ингилойцы и другие), армянское население Карабахского региона будет пользоваться правами на отправление религиозного культа, развития национальной культуры и образования.

Азербайджан, став членом Совета Европы, присоединился к большинству европейских конвенций, обеспечивающих права всех граждан страны. Поэтому любые ссылки армянской стороны на то, что проблема, связанная со статусом армянского населения Карабахского региона Азербайджана, это мол "не территориальный вопрос, а правовой", больше похоже на неуклюжие попытки прикрыть территориальные претензии "высокопарными" словами.

Азербайджан уже проявил добрую волю и остановив боевые действия 10 ноября 2020 года, дал шанс армянским жителям Карабахского региона мирно интегрироваться в азербайджанское общество, которое они пока не могут использовать, ввиду противодействия радикальных кругов, затуманивших мозги своей лживой пропагандой и несбыточными надеждами на некую "независимость".

Уже все больше и больше становится ясно, что мировое сообщество в условиях нынешней напряженности, не хочет появления новой горячей точки. Конфликт закончен и требует своего юридического оформления в форме мирного соглашения, который положит конец многолетней вражде.

Президент Ильхам Алиев неоднократно призывал армянскую сторону отказаться от иллюзорных мечтаний и начать конкретный диалог и экономическое сотрудничество, открыв новые транспортные коридоры и закрытые границы. Азербайджан первым предложил проект мирного соглашения с 5 базисными принципами, которые отвечают всем принципам международного права.

К сожалению, армянская сторона продолжает играть в опасные игры с огнём и искажать суть этих предложений. Ведь армянский ответ из 6 пунктов просто перепев "старых песенок", которые набили уже всем оскомину. Ереванское эхо Брюссельской встречи - это продолжающаяся болтовня вокруг и около, вместо конкретной работы и действий по началу диалога.

Чем быстрее армянские политики откажутся от иллюзорного максимализма и признают реалии, тем лучше и для Армении и для армянского народа.