Площадка Бакинского форума необходима, потому что новый миропорядок формируется на наших глазах

Уже много лет в политических и экспертных кругах активно используется термин "новый миропорядок". А вот сейчас, буквально на наших глазах, происходит формирование новой архитектоники мира. Поэтому и важны сейчас такие площадки, как Глобальный Бакинский форум.

Об этом сказала в беседе с Day.Az известный российский политолог, доктор политических наук, Государственный советник Первого класса, директор консалтингового центра "Восточный вектор" Татьяна Полоскова.

Напомним, что 16-18 июня в азербайджанской столице прошел IX Глобальный Бакинский форум на тему "Угрозы глобальному миропорядку".

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на форуме, заметил, что все, о чем он говорит сейчас, полностью отличается от того, что он говорил здесь шесть месяцев назад. Так и есть, еще полгода назад никто не мог бы предсказать серьезных геополитических катаклизмов, которые мы наблюдаем сейчас, в первую очередь, на постсоветском пространстве, вызванных спецоперацией в Украине и ее гуманитарными и экономическими последствиями. Вследствие введения санкций нарушены сложившиеся годами и даже десятилетиями между странами торговые, финансовые, логистические связи. Некоторые страны "третьего мира", традиционно получавшие поставки из России, оказались на пороге серьезного продовольственного кризиса. Это отмечают и на Западе. Так, представитель экономического совета администрации США Сесилия Роуз предупредила, что возникшая на мировом рынке продовольствия ситуация угрожает странам Африки голодом.

Серьезные сдвиги происходят и в самой системе взаимодействия стран. После присоединения Казахстана к санкциям такая организация, как СНГ, теряет смысл. Впрочем, она давно уже дышала на ладан. Но хотя бы формально существовала. Не понятны перспективы ОДКБ. Мы наблюдаем формирование новых союзов и альянсов, и смещение центров силы. Сама по себе такая ситуация для мира не нова. Но само нарушение и изменение сложившейся модели взаимодействия стран как в политическом, так и в экономическом аспектах уже представляет угрозу своей непредсказуемостью. Сейчас ни один эксперт или политик не сможет однозначно сказать, что будет дальше.

Впервые за долгие годы мир опять оказался на пороге третьей мировой войны. А это уже угроза существованию человечества. Я хочу процитировать несколько важных моментов из выступления бывшего Президента Латвии, сопредседателя Международного центра Низами Гянджеви Вайры Вике-Фрейберги, которую я считаю одним из выдающихся политиков и с которой имела честь познакомиться во время моей активной экспертной деятельности в странах Балтии. Вайра Вике-Фрайберга подчеркнула важность объединения усилий на международном уровне для устранения конфликтов, недопущения войн. Она отметила также, что именно войны и угрозы порождают ряд серьезных проблем на международном уровне.

Уже много лет в политических и экспертных кругах активно используется термин "новый миропорядок". А вот сейчас, буквально на наших глазах, происходит формирование новой архитектоники мира. Поэтому и важны сейчас такие площадки, как Глобальный Бакинский форум.

Президент Азербайджана в своем выступлении на Глобальном Бакинском форуме особо отметил: "Я уверен, что одним из важных вопросов будет роль ведущих международных институтов, ведущих финансовых институтов в борьбе с продовольственным кризисом. Потому что это неизбежно, и он уже на пороге. Также международные организации и передовые страны должны будут заняться потенциальным ростом миграции, который будет последствием продовольственного кризиса. К этому мы можем добавить и непрогнозируемую ситуацию на энергетических рынках, способствующую неравенству между производителями и потребителями".

Я не специалист по миграции, потому не могу дать точные прогнозы по данной теме. Но очевидно, что продовольственный кризис спровоцирует усиление миграционных потоков. Это аксиома. Как понятно и то, что поток в таких случаях направлен в сторону более благополучных стран. И не факт, что там их примут с распростертыми объятиями. Как не факт и успешная и бесконфликтная адаптация в странах принятия мигрантов. Плюс, будет рост неконтролируемой миграции. Как следствие, нарастание внутренних проблем в более благополучных странах. Мир становится более турбулентным. Большинство стран к этому не готово, и не только с организационной точки зрения. Я не видела и серьезных аналитических разработок на тему как уменьшить негативные последствия грядущего продовольственного кризиса и вызванных им миграционных потоков. Не рассуждений, а именно рекомендаций для государственных структур. Надеюсь, что итоги Глобального Бакинского форума заполнят и этот пробел.

Лейла Таривердиева