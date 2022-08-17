Мир не должен умалчивать об армянских преступлениях в Карабахе

В начале апреля 2022 года Адалят Вердиев был первым из военных специалистов, сделавших мрачное открытие. Когда азербайджанская армия в Карабахе заняла стратегические высоты и освободила близлежащие поселки, то в одной из деревень были обнаружены останки 20 человек. Они покоились там в течение 30 лет, в то время как армяне, занявшие опустевшие дома погибших, продолжали там жить как ни в чём не бывало.

Другие останки тел были обнаружены в различных городах Карабахского региона, подобные находки имели место в Шуше, Агдаме, Ходжавенде, Физули, иногда их количество возрастало до 200. До сих пор остается невыясненной судьба 4000 азербайджанцев, пропавших в Первую Карабахскую войну, которая велась между Азербайджаном и Арменией.

Европа и весь мир были потрясены событиями в Украине, но почему-то мировое сообщество остается немым к карабахской драме, которая разворачивалась 30 лет назад. Например, многие родственники, друзья погибших в Первую Карабахскую не имели возможности забрать тела. Что произошло в 90-е годы и почему о печальных событиях, развернувшихся в Карабахе, практически никому не известно.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье британского профессора Национального университета Украины "Киево-Могилянская академия" Тараса Кузио, опубликованной в журнале Rolling Stone UK. Отрывки статьи профессор разместил у себя в Twitter.

Автор статьи напоминает Ходжалинский геноцид в качестве одного из мрачных эпизодов Первой карабахской войны, в результате которого армянские вооруженные силы убили 613 мирных азербайджанцев. Это был один из случаев в цепочке печальных событий, имевших место на Южном Кавказе.

Подобная участь не обошла и Агдам, который приобрел славу города-призрака, поскольку населенный пункт с населением 30 000 человек подвергся этническим чисткам, большинство построек были полностью разрушены, уцелела мечеть, которая была превращена в хлев.

"В результате войны, завершившейся в 1994 году, пятая часть территории Азербайджана находилась под контролем Армении. Около 860 000 этнических азербайджанцев спаслись бегством, 4000 являются пропавшими без вести либо убитыми. Только сейчас выясняется их судьба", - пишет Тарас Кузио.

В статье отмечается приход на политическую арену экс-президентов Армении Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна.

"Воспользовавшись накопившимися проблемами и недомолвками Кочарян распространял миф среди озлобленных армян о том, что два народа этнически несовместимы. Такие расистские лозунги проникли в общественное сознание армян и впоследствии стали частью государственной политики Армении. Через некоторое время Роберт Кочарян переехал из Карабаха в Армению и занял президентское кресло. Потом на смену Кочаряну пришел Серж Саргсян. Он продолжил курс своего предшественника. Саргсян являлся министром обороны Армении. "До Ходжалы азербайджанцы думали, что с нами можно шутки шутить, они думали, что армяне не способны поднять руку на гражданское население. Мы сумели сломать этот стереотип", - сказал Саргсян спустя 8 лет после того, как произошла Ходжалинская резня, в результате которой многие дети были убиты, сожжены или обезглавлены", - напоминает Кузио.

Но, продолжает автор статьи, Ходжалы был только первым в этом печальном списке.

"Следующим стал Агдам - промышленный город с населением в 30 000 азербайджанцев, он был полностью уничтожен, надгробия на могилах разрушены и впоследствии проданы, каждая постройка была варварски разрушена. План армян по захвату Ханкенди перешел к захвату и других территорий Азербайджана, изгнанию азербайджанского населения, созданию буферной зоны из захваченных и разрушенных городов. Эта зона усеяна минами. Понадобятся десятилетия, чтобы полностью очистить от них эти территории", - отмечается в материале.

Тарас Кузио приходит к выводу, что Кочарян и Саргсян до сих пор так и не раскаялись. Напротив: их действия в Карабахе помогли им построить политическую карьеру в Армении. На армянской диаспоре, которая представляет собой мощную силу в США и Франции, также лежит вина за случившееся в Карабахе.

"Стараниями американских политиков наподобие Адама Шиффа - члена армянской группы Конгресса - Сенат принял постановление о выделение Карабаху финансовой помощи в размере 50 миллионов долларов. То есть благодаря прихотям таких "демократов и союзников" туда пойдут платежные средства американских налогоплательщиков. Эта когорта людей считает, что Карабаху якобы угрожает опасность", - подчёркивает автор статьи.

Как отмечает издание, вообще сама идея, что Армения является другом Запада, исходит из понятия "азербайджанцы и армяне несовместимы", поэтому она является абсолютно нелепой.

"Кочарян долгое время был в совете директоров АФК "Система" - российского корпоративного гиганта, созданного в 2009 году. Другие политические деятели Армении, позиционирующие себя как прозападные, стараются сопротивляться российскому давлению. Действующий премьер-министр Армении Никол Пашинян был избран прозападной молодежью, настаивавшей на выходе Армении из ОДКБ. Но недавно министр экономики Армении Ваан Керобян публично призвал российские компании переезжать в Ереван, тем самым помогая им избежать западных санкций.

Однако некоторые западные политики, зависимые от пожеланий армянской диаспоры или религиозных предубеждений, готовы рассказывать невероятные истории о том, что Карабах - якобы древняя армянская земля, что Армения - первая христианская страна на Южном Кавказе. Армения два года назад утратила контроль над Карабахом. На освобожденных Азербайджаном территориях были обнаружены массовые захоронения мирных азербайджанцев и воинов Первой Карабахской войны, останки многих уже эксгумированы и идентифицированы, для установления личности проводится ДНК-экспертиза.

В регионе, охваченном существенными противоречиями, сейчас наступает новая эра мира и теперь нужно искать пути к миру.

Для армян, это испытание будет тяжелым, так как молодое поколение выросло в период оккупационной политики Еревана, но в самой Армении сейчас появляется глаз разума: большинство граждан начинает понимать, что удержание региона в обход норм международного права является примесью национализма и отвлечением от таких насущных проблем как коррупция, массовая безработица и слабая экономика. Все эти три составляющие стали результатам оккупации: региональная изоляция Армении поставила крест на экономическом развитии, а те, кто понимает правду, не хотят вешать на свою шею очередной замороженный конфликт. Чтобы построить благополучное будущее, нужно, в первую очередь, чтобы по обе стороны границы избавились от призраков прошлого", - пишет в своей статье Тарас Кузио.