Синдром Рубика Хачикяна: Армения и непроходящая личная неприязнь ко всем

Автор: Акпер Гасанов

Этот эпизод из кинофильма "Мимино" с покинувшим наш бренный мир Вахтангом Константиновичем Кикабидзе в главной роли помнят все те десятки миллионов телезрителей, что посмотрели его. "Такую личную неприязнь я испытываю к потерпевшему, что кушать не могу", заявил Рубик Хачикян, в исполнении Фрунзика Мкртычяна, выступая в суде. Вроде как помочь он хотел своими показаниями другу.

Но потом последовал логичный вопрос стороны обвинения: "А вот подсудимый говорит, что он не был знаком с потерпевшим". После чего последовала новая реплика Рубик-джана: "Слушай, откуда знаком?! Когда тот пошёл в туалет, Валико меня спросил: "Ктоооо он такоой этот потерпевший? Куда он пошёёёл?? Я его, говорит, первый раз вижу!". В общем, "помог" Хачикян своему другу "изрядно".

Этот эпизод вспомнился в связи с тем, что происходит ныне в Армении. Там недовольны итогами визита французской делегации во главе с председателем Национального собрания Франции Яэль Браун-Пиве в Ереван. В частности, политолог Сурен Суренянц утверждает, что власти Армении небрежно организовали этот визит. Сразу замечу, что сложно с этим согласиться. Тот же спикер Национального собрания Армении Ален Симонян старался улыбаться Браун-Пиве при каждом удобном и даже неудобном случае. Но этого оказалось мало.

"Не Франция должна решать, какой статус может иметь Нагорный Карабах в регионе. Наша позиция четкая, мы не признали независимость Нагорного Карабаха, и статус не должен определяться Францией. Он должен быть определен в рамках международного права разными народами, и, в частности, разными сторонами конфликта", - заявила Яэль Брон-Пиве, шокировав этим заявлением армянскую сторону.

Они бросились напоминать о том, что Национальное собрание Франции в прошлом году приняло резолюцию "О защите армянского народа и христианских сообществ Европы и (Ближнего) Востока", в которой особый акцент сделан на окончательном урегулировании карабахского конфликта и неотложной необходимости признать независимость Нагорного Карабаха. "За" документ проголосовали 188 парламентариев, "против" - трое.

По сути, Яэль Брон-Пиве озвучила в Ереване позицию, более близкую к той, которую придерживается МИД Франции, а не Национальное Собрание и Сенат этой страны. При этом, безусловно, элемент лукавства в ее словах, конечно же, был. В Баку все прекрасно помнят позицию французских парламентариев и попытка мадам Брон-Пиве как-то сгладить все их антиазербайджанские действия напрасны. Другое дело, что в РА, конечно же, ждали еще более жестких, а проще говоря, провокационных шагов от Франции.

Не дождались. А тут еще и новость прошла о том, что посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева вручила верительные грамоты президенту Франции и, принимая их, Эмманюэль Макрон заявил, что Франция является дружественной Азербайджану страной. После такой серии пропущенных ударов в армянских СМИ появились статьи с громкими обвинениями в адрес Франции.

"В результате в ходе визита в Ереван прозвучали заявления, которые могут быть использованы больше во внешнеполитическом арсенале нашего противника, чем в нашем. Это вопрос качества нашей дипломатии, внешней политики", с грустью констатировал уже упомянутый Суренянц. Более того, Макрона и Браун-Пиве обвинили в зашкаливающем политическом цинизме.

Нет, оценка им вынесена правильная. Только вот не армянам ее выносить! Такого рода вердикт уместен с азербайджанской стороны, а вовсе не из Еревана. Но в том-то и дело, что именно Армения напоминает Рубика Хачикяна, выступающего в суде. Она изворачивается, но в итоге выглядит смешно, глупо, нелепо и без пользы для дела, в которое ввязалась.

В Армении уже успели пройти путь от "форпоста России на Кавказе" до антироссийских пикетов и заявлений о том, что армяне "такую личную неприязнь к России испытывают, что кушать не могут". Теперь, ровно такой же трюк, они проделывают в отношении Франции. До крайностей пока не дошло. Но только пока. Чем все в итоге может закончиться? Заявлениями представителей официального Еревана и СМИ этой страны, типа: "Я французский язык плохо знаю. А вы такие вопросы задаете, что отвечать неудобно".