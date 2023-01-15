Финал проекта "Сыртыг Рубо": пешее эротическое путешествие Варданяна

Автор: Акпер Гасанов

Интересно девки пляшут, по четыре штуки в ряд. В армянских СМИ, в социальных сетях вдруг прозрели и призвали жителей Карабахского экономического района Азербайджана поскорее избавляться от московского засланца Рубена Варданяна. Особое внимание стоит уделить тому, что поведал по этому поводу блогер Роман Багдасарян, который известен своей близостью к армянской власти.

Он вспомнил о том, что Азербайджан требует, чтобы Рубен Варданян покинул Ханкенди, где пребывает абсолютно незаконно. В реальности, мы помним заявления на сей счет, сделанные президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. "Я считаю важным, чтобы Армения четко заявила, чего она на самом деле хочет. Если они хотят говорить о правах и безопасности армян в Карабахе, то это не сработает. Мы готовы говорить об этом с проживающими в Карабахе армянами, но не с такими людьми, как Варданян, которого прислали из Москвы и у которого в карманах миллиарды денег, украденных у русского народа", заявил глава нашего государства.

Он четко указал на то, что Азербайджан готов говорить с людьми, которые живут в Карабахе и хотят там жить. "Кстати, этот процесс начался. Если бы не было вмешательства со стороны некоторых стран, о которых я только что упомянул, то есть извне, и если бы не было попыток остановить этот процесс, я думаю, что он мог бы быть более динамичным", указал президент Азербайджана еще в ноябре прошлого года.

На дворе середина января. То есть, армянской стороне потребовалось два месяца, чтобы понять и признать очевидное. И вот уже мы слышим от Романа Багдасаряна правильные слова о том, что "не может 120.000 людей страдать из-за одного подонка". Особо замечу, что такой характеристики Варданян не удостаивался в азербайджанских СМИ. Мы его именовали разве что "Сыртыг Рубо".

Но, Багдасаряну виднее, он объективно обладает большим пластом информации, на основе которой Рубен Карленович был именован подонком. Армянского блогера особо возмутило то, что Варданян, который ничего не сделал для армян Карабаха, начал призывать к свержению власти в РА. "То есть, человек занимается политикой и провокациями и играет только на руку России", изрек Багдасарян.

И это ровно то, о чем писал я и мои коллеги в отечественных СМИ. Варданяна заслали не для решения проблем армянского населения Карабахского экономического района Азербайджана, а для создания плацдарма с целью последующего захвата власти в Армении. И вот, тот же Роман Багдасарян признает ровно тоже самое. Более того, он делает неутешительные прогнозы для армян Ханкенди, где пока еще ошивается "Сыртыг Рубо".

По его словам, чем больше Варданян остается на своем "посту", тем больше армяне Карабахского экономического района Азербайджана устают от проблем. " В оттоке населения , которого там итак немного, уже виноват и будет виноват дальше только Рубен Варданян", умозаключил армянский блогер. Который посоветовал главарю сепаратистов Карабаха Араику Арутюняну как можно скорее лишить Варданяна "поста", которым тот обзавелся.

И вот уже в армянских СМИ появляется информация о том, что Арутюнян прямо заявил Варданяну, что тот должен покинуть "свой пост". Данное решение, как утверждают армянские источники, принято из-за последних скандальных заявлений Рубена Варданяна, которые ещё больше дестабилизировали ситуацию в Карабахе. Действительно, "Сыртыг Рубо" наговорил столько всякого, но всегда скандального, что в шоке были даже лидеры карабахских сепаратистов.

Армянские СМИ утверждают, что перед принятием решения Арутюнян провел совещание с членами "Совбеза" сепаратистского образования и после консультаций принял такое решение. При этом сам Варданян заявил, что не собирается "уходить в отставку". "Я не собираюсь уходить в отставку, особенно в нынешней ситуации", - заявил он. Ну вот и посмотрим, чья возьмет.

В любом случае, уже видно, что в Армении устали от провокаций Варданяна. Видно и то, что даже лидеры карабахских армян осознают, кого к ним заслали. Соответственно, вопросом времени является сообщение о том, что "Сыртыг Рубо" отправился из Ханкенди в пешее эпротическое путешествие. И это будет очередным доказательством того, что рано или поздно все заканчивается так, как того требовал Азербайджан. Уверен, что и по всем остальным вопросам, включая подписание мирного договора и открытие Зангезурского коридора, будет ровно также.