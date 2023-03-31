Армения должна отказаться от своих провокационных намерений и поведения

Источник: Агентство международной информации Trend

Армения должна отказаться от своих провокационных намерений, такое поведение является неприемлемым.

Об этом сказал в пятницу в эксклюзивном интервью Trend бывший генеральный директор ИСЕСКО, член Международного центра Низами Гянджеви Абдулазиз бин Осман аль-Тувейджри, передает Day.Az.

По его словам, Армения является агрессором, который в течении 30 лет удерживал азербайджанские земли под оккупацией. В период оккупации армяне разрушили все, что находилось на этих территориях, и мир не противостоял этому.

"Международные организации должны внести свой вклад в восстановление освобожденных от оккупации территорий Азербайджана, на которых разрушены не только здания, дома, но и образцы культурного наследия, имеющие важное значение для человечества. Во время оккупации со своих родных земель были изгнаны люди. Мир и международные организации должны поддержать возвращение людей на свои родные земли",- сказал Тувейджри.

Он также отметил, что Азербайджан является очень сильным государством, которое может защитить себя, поэтому Армения должна отказаться от своих провокационных мыслей и поведения.

"Такое поведение Армении является неприемлемым. Азербайджан играет важную роль в регионе. Благодаря уникальной интеграции различных культур, создания крепких и созидательных связей между ними Азербайджан служит примером мультикультурализма для всего мира. Теперь пришло время вернуть наш долг и помочь в восстановлении освобожденных от оккупации территории этой страны", - добавил Тувейджри.