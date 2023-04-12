Азербайджан играет важную роль в ОБСЕ.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр иностранных дел Северной Македонии, действующий председатель ОБСЕ Буяр Османи на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Он отметил, что в регионе должен быть обеспечен стабильный мир, Азербайджан и его народ заслужили это.

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