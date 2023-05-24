Заявление Пашиняна о принадлежности Карабаха и 8 сел Азербайджану приближает мирный договор

Заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что 86 600 квадратных километров Азербайджана включают в себя также Карабах и восемь сел, является позитивным сигналом со стороны Еревана. Оно может помочь приблизить подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией и урегулировать отношения некогда двух враждующих стран. Однако учитывая, что заявления и действия Пашиняна часто не совпадают, говорить однозначно о каком-либо прорыве пока преждевременно.

Об этом Day.Az сказал бывший советник госсекретаря США, американский аналитик, политический обозреватель Пол Гобл.

Как отметил наш собеседник, в заявлении Пашиняна есть одна загвоздка, которая противоречит позиции официального Баку.

"Пашинян хочет, чтобы вопрос прав и безопасности армян в Карабахе обсуждался в формате Баку-Ханкенди и требует создание международных гарантий для этих переговоров. Вряд ли в Баку согласны с таким подходом, поскольку происходящее в Карабахе, по заявлению официальных лиц страны, является внутренним делом Азербайджана. Поэтому с большой вероятностью можно предсказать, что этот момент станет источником разногласия между Баку и Ереваном", - считает бывший советник госсекретаря США.

Американский аналитик подчеркнул наличие внешних сил, которые не заинтересованы в окончательном решении оставшихся вопросов между Азербайджаном и Арменией.

"Судя по реакции основных проармянских пропагандистов в РФ, в Кремле недовольны заявлением Пашиняна. Поэтому можно ожидать, что в ближайшее время армянского премьера снова "вызовут на ковер"", - резюмировал Пол Гобл.

Абдул Керимханов