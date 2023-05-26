Будни телеканала "Россия-24": как Мовсес и Андраник словесно удовлетворяли Анастасию

Автор: Акпер Гасанов

С самого начала резанула фраза о том, что некая Анастасия Ефимова из телеканала "Россия-24" "разбиралась" с заявлениями руководителей Азербайджана и Армении и тому, что им предшествовало. Надо бы и нам, на каком-либо региональном азербайджанском телеканале, попросить, образно говоря, Мамеда Мамедова, разобраться с тем, что говорят руководители РФ по поводу фиаско "второй армии мира" в степях Украины.

Как там со "взятием Киева за три дня"? Взяли? А, взяли, но не Киев. А куда? Ну, не останавливайтесь, продолжайте брать туда же. И Анастасию Ефимову не забудьте позвать. Чтобы снимала все это или еще чем помогла. Хотя, судя по всему, ничто уже РФ в Украине не поможет отмыться от позора- свыше 205.000 российских военнослужащих было уничтожено за эти 15 месяцев в Украине. Правда об этом "Россия-24" не расскажет. Там не самоубийцы работают, а всего лишь пропагандисты.

Которым, к тому же, приказано работать языком с определенной целью. "Признание Арменией территориальной целостности Азербайджана включает в себя и Карабах, и анклавы", заявил Пашинян на возмутившей российских пропагандистов пресс-конференции. Признанная Ереваном территория Азербайджана, по его словам, составляет 86 600 кв. км. Отмечу, что армянская армия в период Первой Карабахской войны оккупировала семь азербайджанских анклавных сел, принадлежащих Газахскому району (Юхары Аскипара - 8,6 кв. км, Ашагы Аскипара - 9,1 кв. км, Баганис Айрым - 40 кв. км, Бархударлы - 10,1 кв. км, Coфулу - 22 кв. км, Гызыл Хаджили - 11 кв. км, Xeйримли - 4,1 кв. км), и одно село, относящееся к Нахчыванской Автономной Республике (Кярки, 19,2 кв. км).

"Площадь Армении 29.800 квадратных километров без Нагорного Карабаха. Площадь Азербайджана-86.600 квадратных километров, с Нагорным Карабахом", такими были первые слова мадам Ефимовой. То есть она, по приказу своего начальства, решила пуститься в дешевую манипуляцию, представив дело так, чтобы у неосведомленного зрителя сложилось впечатление- Азербайджан что-то отнял у Армении.В реальности же, все конечно же не так.

Мы всего лишь услышали готовность Пашиняна признать Азербайджан в его общепризнанных мировым сообществом, включая РФ, границах. Наша страна вошла в ООН в этих границах. И если Анастасия, то есть тезка "звезды моей" Ягужинской из кинофильма "Гардемарины, вперед!", не в курсе этого, то это ее пробел. Мы можем лишь напомнить, что в воскресенье исполняется 105 лет с момента создания Азербайджанской Демократической Республики (АДР). Так вот территория АДР составляла 113,9 тысяч квадратных километров, включая и многие исторические азербайджанские территории, ныне входящие в состав Армении, в том числе и ее столицу, город Ереван. Правильное написание которого- Иреван.

Это так, для внесения исторической ясности в вопрос территорий и для повышения общего уровня знаний Ефимовой. Которая, ко всему прочему, даже не в курсе того, что нет никакого Нагорного Карабаха, а есть Карабахский экономический район Азербайджана. В любом случае, она послушно отрабатывала заказ и голосисто (не в раздельном понимании этого слова) возмущалась тем, что в Ереване предложили Ханкенди самому обсуждать вопросы безопасности армян Карабахского экономического района.

Для любого здравомыслящего человека в вынужденном заявлении Пашиняна нет ничего удивительного. Потерпев поражение в 44-дневной войне, видя усиление позиций Азербайджана в мире, понимая неспособность РА выдержать новую войну с нашей страной, он всего-лишь оглашает готовность признать то, что признано всем мировым сообществом. Что, как говорил Президент Азербайджана Ильхам Алиев, "Карабах- это Азербайджан и восклицательный знак!".

Но где здравый смысл и где российские пропагандисты, многие из которых справедливо находятся под санккциями США и ЕС ?! Поэтому и не удивительно, что Ефимова несет бред про то, что Нагорный Карабах являлся "спорной территорией". Сочтя на этом свою задачу не до конца выполненной, она взяла комментарий у доселе никому не известного молодого человека по имени Мовсес Газарян.

Его представили в качестве "политического аналитика". Видимо полагая, что "как корабль назовешь, так он и поплывет". Забывая при этом о поговорке, согласно которой на сарае много чего может быть написано, но там дрова лежат. Газарян, ясное дело, также сделал смехотворное заявление. Он решил весьма своеобразно трактовать итоги пражской встречи между Президентом Азербайджана, премьер-министром Армении, а также председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и Президентом Франции Эмануэлем Макроном.

Именно по итогам этой встречи, осенью прошлого года, Пашинян признал территориальную целостность Азербайджана. Как видим, Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на той встрече не было. Там был давний защитник РА Макрон. Но все это не помешало Газаряну придумать чушь про "взаимодействие Никола Пашиняна с руководителями Турции и Азербайджана". Впрочем, какая страна, такие и "политические аналитики".

Другое дело, что некрасиво лгать, называя политологом депутата НС от блока "Армения" Андраник Теванян. Этот блок возглавляет бывший карабахский сепаратист, а позже второй президент РА Роберт Кочарян. Которого давно приласкали и обогрели в РФ. От члена его блока ничего, кроме озвучивания глупости и лжи, ожидать не стоило априори. И Теванян это подтвердил.

"Это заявление бьет по безопасности Армении и Карабаха! Бьет по армяно-российским отношениям!", возмущался он, словесно удовлетворяя Анастасию Ефимову и все руководство телеканала "Россия-24". Которые, своим этим сюжетом, навели на мысль о том, что в РФ есть очень немало тех, кто крайне не заинтересован в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта, опасаясь утраты влияния РФ в регионе. Впрочем, поддержка сепаратизма на пространстве бывшего СССР- это давняя "фишка" РФ.