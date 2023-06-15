МИД Азербайджана призвал мировое сообщество отреагировать на провокации Армении

Призываем международное сообщество решительно осудить эту провокацию армянской стороны и предостеречь Армению от агрессивных действий, угрожающих миру и стабильности в регионе.

Об этом сообщили в четверг Day.Az в МИД Азербайджана.

"Эта военная провокация Армении, которая не смогла смириться со свободным передвижением армянских жителей через пункт пропуска, является ярким примером того, что Армения не заинтересована в налаживании отношений с Азербайджаном, а также в мирном процессе.

Подобные военные провокации Армении будут решительно пресечены, и попытки армянской стороны воспрепятствовать процессу реинтеграции армянских жителей Азербайджана в наше общество потерпят неудачу", - говорится в сообщении.