Армения заручилась поддержкой "геополитического гиганта"

Автор: Байрам Эльшадов

Случилось то, чего ждали все аналитики, эксперты и любители анализировать геополитические изменения. Состоялась встреча между главами МИД Лихтенштейна и Армении. То что глава внешнеполитического ведомства Армении Арарат Мирзоян идет на мировой рекорд по количеству встреч с иностранными коллегами не является секретом. И теперь у него появилась возможность встретиться с коллегой из европейского княжества.

Если судить о встрече по пресс релизу, то она была весьма бурной. Стороны обсудили и политический диалог в контексте двусторонних отношений, и поддержка Лихтенштейном Армении на международных площадках и региональная динамика на Южном Кавказе.

Одним словом, обсудили много. Но если сказать честно, то абсолютно не важно что они обсудили, потому что Лихтенштейн не решает абсолютно ничего в международных отношениях. И даже на европейском уровне, где, казалось бы балом правит либерально-политическая повестка, Лихтенштейн является даже не государством второго эшелона.

Тем интереснее интерес маленького княжества к Армении. Ведь если вспомнить, то это не первый раз когда представители этой европейской страны выражают поддержку Еревану. Еще совсем недавно принц Михаэль Лихтенштейнский выразил готовность возглавить воздушный конвой гуманитарной помощи в "блокированный" Карабах. Конечно, мы все знаем и помним чем закончилась эта история.

Забавным фактом в биографии этого принца является то, что он числился в ряду совладельцев одного российского банка, партнерами которого были армяне московского разлива. Так что возникает вопрос о том насколько беспристрастны лидеры и политические элиты Лихтенштейна. И на сколько глубоки их связи с армянским бизнесом?

Ответ, по крайней мере, на первый вопрос становится очевидным, учитывая особый интерес Лихтенштейна к Армении. Нельзя сказать, что кого-то в Баку это напрягает. Скорее веселит. Ведь никто в Баку, как наверное и в Ереване, не допускает, что Лихтенштейн способен каким-то магическим образом изменить баланс сил в регионе или как-то повлиять на региональную динамику. Разве что в какой-нибудь параллельной вселенной.

Но в Баку видят и понимают проармянскую направленность других стран. И, к сожалению, Лихтенштейн является одним из таких государств.