Посол Азербайджана в Украине проинформировал главу МВД о гуманитарной помощи Киеву

Посол Азербайджана в Украине Сеймур Мардалиев встретился с министром внутренних дел этой страны Игорем Клименко.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом посол написал в своем аккаунте в социальной сети "X".

Он отметил, что в рамках встречи была предоставлена информация о гуманитарной помощи Азербайджана Украине, а также о работе по гуманитарному разминированию.

Стороны также обсудили двустороннее взаимодействие между Азербайджаном и Украиной по борьбе с организованной преступностью, в сфере пограничного сотрудничества и по чрезвычайным ситуациям.

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