https://news.day.az/politics/1638917.html Посол Азербайджана в Украине проинформировал главу МВД о гуманитарной помощи Киеву
Посол Азербайджана в Украине проинформировал главу МВД о гуманитарной помощи Киеву
Посол Азербайджана в Украине Сеймур Мардалиев встретился с министром внутренних дел этой страны Игорем Клименко.
Как сообщает во вторник Day.Az, об этом посол написал в своем аккаунте в социальной сети "X".
Он отметил, что в рамках встречи была предоставлена информация о гуманитарной помощи Азербайджана Украине, а также о работе по гуманитарному разминированию.
Стороны также обсудили двустороннее взаимодействие между Азербайджаном и Украиной по борьбе с организованной преступностью, в сфере пограничного сотрудничества и по чрезвычайным ситуациям.
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