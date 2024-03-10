Автор: Байрам Эльшадов

Углубляется раскол между представителями властей Армении и армянской диаспорой. Недавнее поведение главного уполномоченного по делам диаспоры РА Заре Синаняна по отношению к армянской общине Цюриха (Швейцария) вызвало возмущение и гнев многих представителей армянской общины.

Напомним, инцидент начался после того, как один из представителей армянской общины Каро Оганян вошел в зал с несуществующим флагом несуществующего "арцаха" на плечах. На провокацию Оганяна последовала адекватная реакция Синаняна, который заявил, что "было бы хорошо, если бы вы пришли с флагом Армении на плечах".

При этом представители общины заявили, что Синанян вел себя непристойно, оскорбляя представителей общины, называя их "бывшими" и "отвергнутыми". Они были возмущены поведением Синаняна и заявили, что он сеет раздор в диаспоре.

Уже эта перепалка показывает, что даже представители власти в Армении начинают понимать, чем может закончиться заигрывание с радикалами. Идеи реваншизма могут вообще лишить Армению остатков своей и так ограниченной государственности. Это, по сути, будет означать самосожжение для всей Армении.