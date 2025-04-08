В Ханкенди стартовал 7-й Политический форум Университета АДА

Стартовал 7-й Политический форум Университета АДА в городе Ханкенди.

Как сообщает Day.Az, делегация международных экспертов и представителей аналитических центров прибыли в Карабахский университет для участия в мероприятии.

Отметим, что 7-й Политический форум АДА на тему "К новому мировому порядку", организованный совместно Университетом АДА и Центром анализа международных отношений.

В рамках мероприятия состоятся две панельные дискуссии - "Геополитические изменения и их влияние на региональный суверенитет", вторая панель была посвящена теме "Новый мировой порядок: ожидания от экономической трансформации и цифровой революции".

В форуме примут участие более 80 международных экспертов и представителей аналитических центров из 44 стран.