В Ханкенди стартовал 7-й Политический форум Университета АДА - ФОТО
Стартовал 7-й Политический форум Университета АДА в городе Ханкенди.
Как сообщает Day.Az, делегация международных экспертов и представителей аналитических центров прибыли в Карабахский университет для участия в мероприятии.
Отметим, что 7-й Политический форум АДА на тему "К новому мировому порядку", организованный совместно Университетом АДА и Центром анализа международных отношений.
В рамках мероприятия состоятся две панельные дискуссии - "Геополитические изменения и их влияние на региональный суверенитет", вторая панель была посвящена теме "Новый мировой порядок: ожидания от экономической трансформации и цифровой революции".
В форуме примут участие более 80 международных экспертов и представителей аналитических центров из 44 стран.
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