Легендарная сеть роскошных отелей Fairmont Hotels & Resorts объявляет о назначении нового глобального бренд-амбассадора. Им стала голливудская актриса, лауреат премии "Оскар", мама троих детей и посол доброй воли ЮНИСЕФ - Сьюзан Сарандон. Актриса станет главной звездой новой международной кампании Fairmont, которая будет посвящена преобразующей силе путешествий и объединит историю бренда, легендарные отели из коллекции Fairmont и устремления нового поколения путешественников. Кампания ожидается к запуску весной 2020 года и будет представлена по всему миру, во всех стратегически важных для Fairmont странах.

"Мы выбрали Сьюзан Сарандон, потому что она идеально соответствует философии бренда Fairmont, отождествляя твердый характер и неподвластную времени утонченность. Сьюзан и Fairmont близки по духу и разделяют страсть к приключениям, умеют мыслить масштабно и превращать слова в конкретные действия", - отметила Шэрон Коэн (Sharon Cohen), вице-президент Fairmont Hotels & Resorts.

Сотрудничество между актрисой и брендом будет построено вокруг их общих ценностей. Fairmont, как и Сарандон, ориентированы на профессиональное совершенство, подтвержденное множеством наград. В числе достижений актрисы - статуэтки "Оскар", BAFTA и SAG, а также фильмография из более чем 100 лент. Она продолжает вдохновлять и удивлять зрителей, в том числе сильными и целеустремленными женскими образами в таких драмах как "Надоеда", "Дальше некуда" или сериале "Рэй Донован".

"Для меня огромная честь работать с Fairmont - компанией, чьи идеалы я очень уважаю и чьи выдающиеся отели всегда оставляют незабываемое впечатление. Вместе мы хотим передать особое ощущение жизни как грандиозного путешествия, которое будет наполнено новыми смыслами и воодушевит как постоянных гостей Fairmont во всем мире, так и тех, кому только предстоит открыть для себя этот бренд", сказала Сьюзан Сарандон.

От роли в культовом классическом фильме "Тельма и Луиза", одной из ее ранних актерских работ, до недавнего участия в кампании талантливого дизайнера Роже Вивье и съемках в клипе "Fire" (2016) французского электро-поп дуэта Justice - в самых разных амплуа Сьюзан Сарандон известна своим новаторским подходом, следующим зову сердца. Она неизменно предстает в образе сильной, независимой и в то же время изящной, непосредственной и абсолютно искренней женщины.

Для Fairmont крайне важной стала также приверженность Сьюзон Сарандон заботе об окружающей среде и устойчивому развитию. На протяжении 30 лет Fairmont, как и группа компаний AccorHotels в целом, имеет прочную репутацию во всем мире не только в сфере роскошного гостеприимства, но и экотуризма. В рамках специальной корпоративной программы Planet 21 бренд стремится улучшить состояние, а также сохранить целостность экосистем в тех местах, где ведет свою деятельность. Будучи одним из первых в мире отельных брендов, который принял подобные меры, Fairmont формирует новое поколение экологически сознательных путешественников и задает высокие природоохранные стандарты.

В числе наиболее заметных глобальных эко-инициатив Fairmont - программа Bee Sustainable, запущенная в 2008 году и направленная на сохранение популяции пчел, обязательство по сокращению выбросов углекислого газа в атмосферу, принятое в сотрудничестве с WWF в 2015 году, запрет на использование одноразовых пластиковых соломинок, вступивший в силу в 2018 году, а также подводный арт-проект по восстановлению кораллов в музее Coralarium, расположенный на территории отеля Fairmont Maldives Sirru Fen Fushi на Мальдивах и признанный самым высокотехнологичным на островах.

Сотрудничество Fairmont и Сьюзан Сарандон также продолжает многолетнюю связь легендарного бренда с кинематографом. Целые поколения режиссеров выбирали роскошные номера отелей Fairmont местом действия своих художественных сюжетов. Именно эти исторические моменты запечатлены в короткометражном фильме Кубы Торнадо Скотт - молодой лос-анджелесской художницы и внучки знаменитого режиссера Ридли Скотта. Свою вдохновляющую работу она сняла в отеле Fairmont San Francisco в рамках серии мероприятий Fairmont Loves Film, куратором которых выступила режиссер Джиа Коппола.

Первые отели бренда, напоминавшие настоящие королевские замки, появились на крутых холмах Калифорнии и в величественных Скалистых горах Канады. Необыкновенная красота последних настолько поразила американского инженера Уильяма Корнелиуса Ван Хорна, что он решил основать там Fairmont Banff Springs со словами: "Если мы не сможем экспортировать эти пейзажи, мы импортируем сюда туристов".

Среди отелей сети, которые можно встретить в мировом кино - Fairmont San Francisco, The Plaza в Нью-Йорке, The Savoy в Лондоне и Fairmont Royal York в Торонто. В числе наиболее значимых лент, снятых в отелях в последние десятилетия - "Великий Гэтсби", "8 подруг Оушена", "Афера по-американски", "Секретное досье", "Большая игра", "В центре внимания", "Стэн и Олли", "Почти знаменит", "Война невест", "Ноттинг Хилл" и "50 оттенков серого". Отели Fairmont также регулярно появляются и на малых экранах: в сериале "Форс-мажоры" персонаж Рэйчел Зейн в исполнении Меган Маркл выходит замуж в нью-йоркском отеле The Plaza.

Сама Сьюзан Сарандон также снималась в фильмах, действие которых разворачивается в отелях сети Fairmont: "Маленькие женщины", "Январский человек" и "Король цыган".

А поклонники классического кинематографа с такими легендами кино, как Одри Хэпберн и Хэмфри Богарт, узнают отели Fairmont в таких культовых картинах, как "На север через северо-запад", "Река не течет вспять", "Головокружение", "Завтрак у Тиффани" и "Женщина французского лейтенанта".

Мировые звезды часто становятся и просто гостями сети отелей Fairmont. Не исключением являются и российские селебрити, которые традиционно останавливают свой выбор на отеле Fairmont Maldives Sirru Fen Fushi на Мальдивах. С момента своего открытия в 2018 году отель посетили телеведущая Екатерина Андреева, главный редактор журнала "Hello!" и ведущая Светлана Бондарчук, кинопродюсер Анастасия Рогозина, актриса Маруся Фомина, театральный и кинорежиссер Константин Богомолов, журналистка и телеведущая Ксения Собчак.

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О Fairmont

Расположенные в самом центре главных городов мира, отели и курорты Fairmont с 1907 года предлагают гостям аутентичный отдых, полный незабываемых впечатлений. The Plaza в Нью-Йорке, The Savoy в Лондоне, Fairmont San Francisco в Сан-Франциско, Fairmont Banff Springs в Банфе, а также Fairmont Peace Hotel в Шанхае - лишь несколько роскошных отелей из богатого портфолио, каждый из которых тесно связан с культурой региона. Известный безукоризненным сервисом, вдохновленными местной кухней ресторанами, великолепными залами для мероприятий и изысканными барами, бренд Fairmont олицетворяет продуманную роскошь, которая надолго остается в сердцах гостей, в каком бы отеле они ни остановились. Благодаря обширному международному портфолио, которое насчитывает более 75 отелей, Fairmont также может гордиться прочным положением и лидерством в области устойчивого развития. Fairmont является частью международной группы компаний AccorHotels в сфере гостеприимства, которая предлагает путешественникам почувствовать себя желанными гостями в более чем 4800 отелях, курортах и резиденциях в 100 странах мира.

Fairmont Maldives Sirru Fen Fushi

Открывшийся в апреле 2018 года, Fairmont Maldives Sirru Fen Fushi - единственный курорт на всем атолле Шавияни, который подходит как для семейного, так и для романтического отдыха. К услугам гостей 120 роскошных вилл, включая пляжные, водные виллы с собственными бассейнами-инфинити, а также уединенные тентовые виллы в стиле сафари, расположенные в густых зарослях островных джунглей. Fairmont Maldives Sirru Fen Fushi находится в 50 минутах прямого внутреннего перелета из Международного аэропорта Мале на гидросамолете www.fairmont-maldives.com fairmont.com | accorhotels.com