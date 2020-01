Среди отелей сети, которые можно встретить в мировом кино - Fairmont San Francisco, The Plaza в Нью-Йорке, The Savoy в Лондоне и Fairmont Royal York в Торонто. В числе наиболее значимых лент, снятых в отелях в последние десятилетия - "Великий Гэтсби", "8 подруг Оушена", "Афера по-американски", "Секретное досье", "Большая игра", "В центре внимания", "Стэн и Олли", "Почти знаменит", "Война невест", "Ноттинг Хилл" и "50 оттенков серого". Отели Fairmont также регулярно появляются и на малых экранах: в сериале "Форс-мажоры" персонаж Рэйчел Зейн в исполнении Меган Маркл выходит замуж в нью-йоркском отеле The Plaza.