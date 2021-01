Ни одного лишнего килограмма: Дженнифер Лопес на пляже

У Дженнифер Лопес последние недели декабря выдались крайне напряженными. Лопес готовилась к новогоднему концерту New Year's Rockin' Eve, запуску собственного бренда косметики JLo Beauty, участвовала в съемках нового клипа для очередного хита "In the Morning" - присесть было некогда. К счастью, несколько январских дней Дженнифер все-таки нашла в своем плотном графике для самой себя, чтобы как следует расслабиться.

Как передает Day.Az со ссылкой на Elle, новое видео звезды на странице в инстаграме было записано на пляже во Флориде, где сейчас отдыхает девушка. Красный купальник и шелковый халат - все, что может пригодиться ей на ближайшие пару дней. Судя по подтянутому телу мисс Лопес, красотка не прогуливала тренировки и, несмотря на праздники, следила за питанием. Берем пример с JLO и потихоньку возвращаемся в рабочий режим, пока не поздно.