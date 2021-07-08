Умер индийский актер и режиссер Дилип Кумар

Индийский киноактер, режиссер и кинопродюсер Дилип Кумар (настоящее имя Мохаммед Юсуф Хан) умер в больнице, сообщается в Twitter покойного, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Перед смертью 98-летний Дилип Кумар долго болел. Детали болезни родные не уточняли, объясняя, что состояние актера связано с его возрастом. "С тяжелым сердцем и великой скорбью объявляю о смерти нашего возлюбленного Дилипа", - написал на его странице коллега покойного Файсал Фарухи.

Соболезнования в связи со смертью актера уже принес премьер-министр Индии Нарендра Моди. Он назвал уход Дилипа Кумара огромной потерей для индийского культурного мира.

Дилип Кумар с 1944 года снялся более чем в 60 картинах. В советский прокат в разное время выходили такие фильмы с его участием, как "Великий могол", "Рам и Шиам", "Шакти". В последний раз болливудский артист появлялся на экране в 1998 году.