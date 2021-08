Поклонник Эминема раскрыл секретное сообщение в песне «My Name Is»

Поклонник Эминема раскрыл секретное сообщение, спрятанное в одной из самых знаковых песен рэпера, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Пользователь TikTok, известный под ником KJ, опубликовал видеоролик, в котором проигрывается песня Эминема "My Name Is" наоборот. В комментариях к видео KJ утверждает, что хит 1999 года на самом деле гораздо гениальнее, чем люди о нем думают. В ролике слышен припев этой песни в обратном порядке, и мелодия в нем звучит так, будто Эминем произносит "I'm Eminem".

Однако в комментариях под видеороликом не все согласились, что слышат то же самое, что и KJ. Многие скептики назвали это совпадением, а некоторые и вовсе заявили, что услышали совершенно другое.

Фото: Mario Anzuoni/Reuters