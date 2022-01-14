В России спродюсируют американский фильм

Онлайн-кинотеатр "Кинопоиск" выступит сопродюсером и дистрибьютором всех прав в России и СНГ нового фильма Гая Ричи с Джейком Джилленхолом в главной роли, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

MGM выпустит картину в США, Amazon Prime Video покажет фильм в Европе, Австралии, Канаде, Латинской Америке и Южной Африке.

"Кинопоиск" выступит дистрибьютором нового фильма Гая Ричи в России и странах СНГ. Стриминг получил права на прокат фильма в кинотеатрах, digital-среде и на ТВ. "Гай Ричи занимает первое место в пантеоне самых популярных режиссеров пользователей "Кинопоиска", а также он - один из самых любимых киноавторов в нашей стране. Уже несколько лет каждый новый фильм Ричи становился хитом в кинопрокате и лидером просмотров у подписчиков "Плюса" на "Кинопоиске", поэтому мы приняли решение уже на ранней стадии производства стать партнерами STX, MGM, Amazon Prime и Toff Guys в качестве сопродюсера и дистрибьютора", - говорит Ольга Филипук, директор по контенту медиасервисов "Яндекса".

Съемки картины с рабочим названием "Переводчик" стартуют 24 января в Испании. Джилленхол сыграет в экшн-триллере сержанта армии США Джона Кинли, попавшего в засаду вместе с афганским переводчиком Ахмедом. Их группа попадает под обстрел, и только Кинли с Ахмедом уходят с места нападения живыми. По пустыне переводчику приходится бежать вместе с раненым сержантом.

Производством фильма занимаются компании STX и Toff Guys, работавшие над тремя последними картинами Гая Ричи: "Джентльмены", "Гнев человеческий" и "Операция "Фортуна". Сценарий писали Айван Эткинсон и Марн Дэвис.