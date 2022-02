Актеры фильма "Анчартед" рассказали об особенностях киноадаптации

Работа над фильмом "Анчартед: На картах не значится" по одноименной серии видеоигр длилась почти полтора десятилетия и в скором времени выходит в мировой прокат. Перед премьерой актеры Том Холланд, Марк Уолберг и Антонио Бандерас рассказали "Известиям" об особенностях киноадаптации, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Уолберг признался, что серию игр Uncharted можно считать практически готовым фильмом.

"То, насколько она зрелищна, как устроен сюжет, как показаны приключения, экшен, это все путь в сторону кино. Но мы не пытались сделать продукт для хардкорных геймеров, нам было важно, чтобы в мир "Анчартед" вошли новые люди, которые не играли и которым вообще могут быть неинтересны видеоигры. Пусть они тоже пойдут в кино, и пусть фильм их закрутит по полной, как и положено!" - подчеркнул он.

В свою очередь, Холланд отметил, что видеоигры стоит считать произведением искусства. В качестве примера он привел тот же Uncharted, а также такие популярные серии, как Last of Us и God of War.

"Взять хотя бы Last of Us - это удивительный опыт, все равно, как будто ты играешь не в игру, а в фильм. Она кинематографична, и у нее запредельный уровень погружения", - сказал Том.

По словам Бандераса, до съемок в киноадаптации Uncharted он даже ничего не слышал об этой серии. Однако разобраться помогли ему его племянники, которые являются фанатами серии.

"Ну, они давай мне объяснять, рассказывать про эту "вселенную". И вот тогда я осознал, что для поколения геймеров этот проект очень важен. Теперь-то я знаю, специально читал об этом, что речь идет об одной из самых успешных видеоигр за всю историю. Что у нее невероятное число фанатов во всем мире. И понятно, что они будут следить более чем пристрастно за каждой деталью этого проекта, всматриваться в каждый квадратный сантиметр большого экрана", - добавил Антонио.