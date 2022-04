Умер кумир подростков 60-х Бобби Райделл

Американский певец и актер, кумир подростков 1950-х и 1960-х Бобби Райделл умер на 80-м году жизни. Об этом сообщает The Independent, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Артист скончался в одной из больниц Филадельфии, штат Пенсильвания. Причиной смерти стали осложнения от пневмонии. Уточняется, что недуг Райделла не был связан с коронавирусом.

Бобби Райделл (настоящее имя - Роберт Луис Ридарелли) известен по таким хитам, как Kissing Time, Wild One, We Got Love, Volare и Forget Him. В его дискографии несколько десятков альбомов и сборников. Артист также снялся в комедийном мюзикле 1963 года "Пока, пташка" (Bye Bye Birdie) вместе с Диком Ван Дайком, Джанет Ли и Энн-Маргрет.