Умер лидер одной из первых панк-групп Крис Бэйли

Фронтмен австралийской группы The Saints Крис Бэйли скончался в возрасте 65 лет. Как сообщает Independent со ссылкой на близких музыканта, его причины смерти не раскрываются, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Бэйли родился в ирландской семье в Кении, после чего эмигрировал в Австралию. Еще в школе исполнитель основал музыкальную группу Kid Galahad and the Eternals, позже переименованную в The Saints. Музыкант также выступал в качестве автора песен для коллектива.

The Saints стали одной из первых панк-групп в истории развития жанра. Первую композицию "(I'm) Stranded" коллектив записал в 1976 году. Песня стала хитом в Великобритании. Музыканты продолжают активно вести концертную деятельность и записали 14 альбомов.