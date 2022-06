Кенан Догулу выступит в Баку

Один из самых харизматичных романтиков турецкой эстрады - Кенан Догулу с нетерпением ждет встречи с бакинской публикой. 27 июля певец выступит на берегу лучезарного Каспия - в Sea Breeze Resort в рамках грандиозного концертного сезона Sea Breeze Summer Live, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Хиты Кенана Догулу, его чувственный голос и неиссякаемая энергетика покорили не только турецкую публику - у артиста множество поклонников по всему миру, включая США, где у него даже вышел альбом.

Tutamıyorum Zamanı, Aşk İle Yap, Yaparım Bilirsin, Gençlik Marşı, Ben Senin Herşeyinim, Ex Aşkım - треки, которые не нуждаются в представлении, как впрочем и их исполнитель. А зажигательная Shake It Up Şekerim, покорившая европейцев на конкурсе "Евровидение" в 2007 году? Певец хоть и занял 4 место, но заставил танцевать под свою песню всю Европу на протяжении целого года!

Бесспорно, имя Кенана Догулу золотыми буквами вписано в историю турецкого шоу-бизнеса. Певцу уже доводилось выступать в Баку и это было незабываемо: "Эти концерты навсегда в моем сердце. Баку, споем еще раз вместе?" - говорит певец и признается, что считает дни до своего азербайджанского вояжа.

"Программа концерта приятно удивит зрителей", - подчеркивают в пресс-службе Sea Breeze Summer Live, отмечая, что наравне с любимыми всеми хитами, артист исполнит новые композиции.

Ну и какой же летний вечер на восхитительном курорте на берегу Каспия без сюрпризов?! Концерт Кенана Догулу не станет исключением!

Помимо всего прочего, обладатели билетов на концерт Кенана Догулу смогут воспользоваться бесплатным транспортом. Специальные автобусы будут курсировать от станции метро "Кероглу" до Sea Breeze и обратно.

Билеты в продаже в городских кассах и на сайте iticket.az.

Напомним, что 2 июля в рамках Sea Breeze Summer Live состоится концерт Jony, а 16 июля - Zivert.