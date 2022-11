Экс-участницы Spice Girls воссоединились

Экс-участницы поп-группы Spice Girls встретились на праздновании дня рождения Джери Хорнер. Как передает Day.Az фотографии с вечеринки появились на Daily Mail.

В августе Джинджер Спайс исполнилось 50 лет, и она планировала устроить вечеринку в сентябре, но отложила ее из-за смерти королевы Елизаветы II. В прошедшие выходные Джери наконец-то с размахом отпраздновала юбилей в своем поместье в Оксфордшире. Почетными гостями вечеринки стали подруги по Spice Girls - Виктория Бекхэм, Эмма Бантон и Мелани Чисхолм. Пятая участница герлз-бэнда Мелани Браун не смогла присоединиться к подругам по семейным обстоятельствам.

На сцену экс-перчинки, несмотря на ожидания многих, не вышли, но пели и танцевали под собственные хиты - Say You'll Be There и Wannabe. Позже Виктория Бекхэм поделилась кадрами с вечеринки в личном блоге. "Люблю вас, мои девочки", - подписала снимки звезда.