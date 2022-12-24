https://news.day.az/showbiz/1522784.html Умер солист британской группы Faithless
Умер солист британской группы Faithless
Солист британской электронной группы Faithless Макси Джаз (Максвелл Фрейзер) умер в 65 лет в ночь на субботу,
Как передает Day.Az, об этом сообщил коллектив в Twitter.
"Он был человеком, который изменил нашу жизнь во многих отношениях. Он придал нашей музыке надлежащий смысл и идею", - говорится в публикации.
Группа Faithless образовалась в 1995 году. Коллектив известен танцевальными композициями Insomnia, Salva Mea, We Come 1, God Is a DJ, а их стиль - смесь соул, трип-хопа, хауса, транса, народной музыки различных стран.
В 2011 году группа распалась, в 2015 году отпраздновала 20-летний юбилей, а в 2020 выпустила новый альбом All Blessed
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