Умер солист британской группы Faithless

Солист британской электронной группы Faithless Макси Джаз (Максвелл Фрейзер) умер в 65 лет в ночь на субботу,

Как передает Day.Az, об этом сообщил коллектив в Twitter.

"Он был человеком, который изменил нашу жизнь во многих отношениях. Он придал нашей музыке надлежащий смысл и идею", - говорится в публикации.

Группа Faithless образовалась в 1995 году. Коллектив известен танцевальными композициями Insomnia, Salva Mea, We Come 1, God Is a DJ, а их стиль - смесь соул, трип-хопа, хауса, транса, народной музыки различных стран.

В 2011 году группа распалась, в 2015 году отпраздновала 20-летний юбилей, а в 2020 выпустила новый альбом All Blessed