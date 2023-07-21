Группа Queen получила награду за миллиард прослушиваний

Британская группа "Queen" получила награду Brit Billion Award за миллиард прослушиваний в Великобритании. Подсчет произвела Official Charts Company. Награду присудили Brit Awards, пишет Variety, передает Day.Az со ссылкой на mirtesen.ru.

Награду получили Брайан Мэй и Роджер Тейлор. "Мне волнительно принимать эту награду от лица группы. Миллиард прослушиваний - это невероятно. Мы все еще здесь и надеемся еще немного вас поразвлечь", - сказал легендарный гитарист группы.

Queen - британская рок-группа, добившаяся широчайшей известности в середине 1970-х годов, и одна из наиболее успешных групп в истории рок-музыки. Средства массовой информации называют группу "культовой" и пишут, что она и по сей день имеет сотни миллионов поклонников. После смерти вокалиста Фредди Меркьюри группа приостановила свою деятельность. На данный момент группа продолжает свою деятельность с Адамом Ламбертом на вокале.