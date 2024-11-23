На COP29 прошла акция с требованием увеличения климатического финансирования

Активисты, представляющие разные страны, провели в рамках COP29 акцию с требованием увеличения климатического финансирования.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, участники акции озвучивали такие лозунги, как "Не миллиарды, а триллионы", "Кто будет платить?", "Глобальный Север, увеличь финансирование!" и другие.

Отметим, что переговоры по увеличению финансирования климата на COP29 продолжаются.

Напомним, 11 ноября состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Это является крупнейшим мероприятием, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые в регионе оно проводится в Азербайджане.

Ключевым ожиданием от COP29 является согласование справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Председательством COP29 было выдвинуто 14 инициатив.