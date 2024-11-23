Телеканал СВС подготовил репортаж об успехах АМИ Trend на международной арене - ВИДЕО
Телеканал CBC подготовил репортаж, посвященный успехам АМИ Trend на международной арене.
Как передает Day.Az, в сюжете было подчеркнуто, что агентство вновь оказалось в центре внимания медианалитиков, что свидетельствует о его значительном влиянии и важности в информационном пространстве.
Напомним, что АМИ Trend признано лидирующим региональным СМИ среди медиа стран Каспийского моря и Центральной Азии, о чем говорят данные независимой платформы "Медиалогия".
По данным сервиса, Trend занимает ведущее место по уровню цитируемости, в среднем значительно опережая ближайших конкурентов на информационных рынках региона в 2024 году.
В репортаже сотрудники агентства рассказали о своей профессиональной деятельности, поделились опытом работы в динамичной медиасреде и объяснили подход к созданию качественного контента, который сделал Trend одним из самых цитируемых источников в регионе. Была подчеркнута значимость агентства в медиапространстве, с акцентом на его вклад в освещение ключевых событий региона.
"Наше главное преимущество в том, что мы предоставляем новости из этих регионов быстрее всех и публикуем множество эксклюзивных материалов. Мы активно и продуктивно сотрудничаем с министерствами и другими правительственными структурами различных стран", - отметила заместитель главного редактора Ляман Зейналова.
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