Развитые страны обязаны внести значительный вклад в климатическое финансирование

Развитые страны, которые являются основными загрязнителями окружающей среды, обязаны внести значительный вклад в климатическое финансирование.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом журналистам сказал Эрик Кофи Афорнорпе, представителем делегации Ганы и участник переговоров в кулуарах COP29.

"Вопрос мобилизации финансирования остается ключевым на этой Конференции. Нехватка средств серьезно препятствует выполнению Парижского соглашения, которое мы обязаны реализовать к 2030 году. Без должного финансирования выполнение Парижского соглашения становится невозможным. Развитые страны, которые являются основными загрязнителями окружающей среды, обязаны внести свой значительный вклад. Для этого были созданы такие структуры, как Зеленый климатический фонд, Адаптационный фонд и Фонд возмещения потерь и ущерба. Однако финансирование этих механизмов остается крайне недостаточным", - сказал он.

Несмотря на это, переговорщик из Ганы выразил надежду, что на этой конференции будет согласована долгосрочная количественная цель для финансирования.

По оценкам, для реализации Парижского соглашения в Африке потребуется около 1,1 триллиона долларов, а к 2030 году эта сумма может возрасти до 1,8 триллиона долларов. Даже если выделят заявленные 250 миллиардов, это капля в море. Этого совершенно недостаточно.

Западные страны на COP неоднократно выражали свои трудности. Они ссылаются на экономические проблемы, вызванные COVID-19 и глобальным кризисом, которые затрудняют мобилизацию достаточного финансирования. Безусловно, их аргументы частично справедливы. Но разве это значит, что мы должны отказаться от выполнения Парижского соглашения? Что ж, если финансирование невозможно, стоит ли тогда вообще говорить о климатических обязательствах? Это ставит под сомнение их приоритеты", - подчеркнул он.