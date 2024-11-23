На одном из центральных проспектов Баку вводятся новшества

В Баку реализовано еще одно новшество в области дорожной инфраструктуры и безопасности движения.

Как передает Day.Az информацию об этом распространило Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта.

В сообщении говорится о том, что на пересечении проспекта 8 Ноября и улицы Гадир Мамедова были внесены изменения в организацию движения.



До реализации проекта было невозможно повернуть налево с проспекта 8 Ноября на улицу Гадир Мамедова. Также не было возможности повернуть налево с улицы Гадир Мамедова и двигаться по проспекту 8 Ноября.



После реализации нового проекта были установлены светофоры, что обеспечило безопасную и удобную организацию движения.

Эти изменения расширят возможности маневрирования транспортных средств, улучшат пропускную способность и помогут предотвратить дорожно-транспортные происшествия.

Следует отметить, что в настоящее время продолжаются работы по организации дорожной разметки в этой зоне.

Напоминаем, что на проспекте 8 Ноября ранее было зарегистрировано много дорожно-транспортных происшествий. Специалисты подчеркивают важность установки светофоров для уменьшения числа аварий.