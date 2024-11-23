https://news.day.az/society/1709974.html Момент землетрясения в Азербайджане - ВИДЕО Как сообщалось раннее, 23 ноября произошло землетрясение на территории Лачинского района. По сообщению Day.Az, опубликованы кадры с момента землетрясения. Представляем вашему вниманию данное видео:
Момент землетрясения в Азербайджане - ВИДЕО
Как сообщалось раннее, 23 ноября произошло землетрясение на территории Лачинского района.
Как передает Day.Az, опубликованы кадры с момента землетрясения.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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