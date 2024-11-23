В Азербайджане резко изменится погода

После нескольких дней благоприятной погоды, 25 ноября в западных районах Азербайджана, а до 27 ноября и в других частях страны, ожидается изменение погодных условий. Погода станет нестабильной, местами ожидаются переменные дожди.

Об этом Day.Az сообщили из Национальной гидрометеорологической службы.

В сообщение говорится о том, что в некоторых районах (Нахчыванской АР, Карабах и Восточный Зангезур, Газах-Гянджа, Балакен-Шеки, Центральный Аран, Губа-Гусар, Нагорный Ширван) возможны интенсивные ливни, а в горных и предгорных районах - снег.

Ожидается повышение уровня воды в реках, возможны кратковременные паводки и сели в некоторых реках Большого и Малого Кавказа, в том числе в Лянкяран-Астаринской зоне.

Температура воздуха постепенно понизится на 4-8°C по сравнению с предыдущими днями.

В Баку и на Абшеронском полуострове с вечера 25 ноября по утро 26 ноября ожидаются дожди, местами сильные, возможны грозы. Температура воздуха постепенно понизится на 4-6°C.