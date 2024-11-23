https://news.day.az/society/1709975.html Назначены новые заместители председателя Госагентства водных ресурсов Азербайджана Распоряжением Президента Ильхама Алиева назначены заместители председателя Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана.
Назначены новые заместители председателя Госагентства водных ресурсов Азербайджана
Распоряжением Президента Ильхама Алиева назначены заместители председателя Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно распоряжению, Хайям Фахраддин оглу Мамедов назначен первым заместителем, Ильхам Узеир оглу Байрамов и Ильгар Тапдыг оглу Гюльмамедов - заместителями председателя Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана.
В Госагентстве водных ресурсов состоялось заседание, на котором коллективу были представлены новоназначенные заместители председателя.
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