Какой доход Азербайджан получил от экспорта фруктов и овощей?

В период с января по октябрь 2024 года из Азербайджана было экспортировано 515 тысяч 707 тонн фруктов и овощей на сумму 535 миллионов 26,8 тысяч долларов США.



Как сообщает Day.Az, по отчетам Государственного таможенного комитета, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года стоимость экспортированных из страны фруктов и овощей снизилась на 1,72% или на 9,4 миллиона долларов, а объём - на 4,1% или на 22 тысячи тонн.

Основными экспортируемыми продуктами за отчётный период стали томаты на сумму 141,9 миллиона долларов (118,9 тысяч тонн), лесные орехи на сумму 96,4 миллиона долларов (15,4 тысячи тонн), финики на сумму 52,9 миллиона долларов (74,5 тысячи тонн), яблоки на сумму 42,6 миллиона долларов (66,9 тысячи тонн), картофель на сумму 20,5 миллиона долларов (48,2 тысячи тонн), гранаты на сумму 16,4 миллиона долларов (18,6 тысячи тонн).

Напомним, что в январе-октябре текущего года удельный вес фруктов и овощей в общем экспорте составил 2.35%, а удельный вес ненефтяных продуктов - 19.06%.