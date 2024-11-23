Запад не осознает важности климатического финансирования для стран Глобального Юга

Запад не осознает важности климатического финансирования для стран Глобального Юга.

Как сообщает Day.Az, об этом журналистам сказал Бернард Мвинзи, руководитель отдела коммуникаций Африканской группы переговорщиков в кулуарах COP29.

"Мы активно отстаиваем интересы стран Глобального Юга, и наш главный приоритет - вопрос финансирования климатической адаптации. Для эффективного реагирования на климатический кризис потребуется не менее 3 триллионов долларов. Вчера наша группа выпустила заявление, выразив разочарование из-за предложенной суммы в 250 миллиардов долларов. Этого не только недостаточно, но и даже меньше обязательств, озвученных еще в 2009 году. Мы надеемся, что к концу этих переговоров страны Севера осознают серьезность ситуации для развивающихся стран и поймут необходимость совместных действий, особенно в сфере климатического финансирования", - сказал он.

Бернард Мвинзи подчеркнул, что Запад часто воспринимает это финансирование как своего рода благотворительность, а не как необходимую меру для общего глобального блага.

"Они недооценивают, что климатический кризис затрагивает всех - как развивающиеся страны, так и их собственные общества. Без адекватного финансирования развивающиеся страны не смогут эффективно адаптироваться, а это неминуемо отразится на всех. Основная проблема - это отсутствие понимания срочности ситуации у многих участников переговоров. Некоторые из них сейчас не сталкиваются с последствиями изменения климата напрямую, поэтому не осознают масштаба кризиса. Но климатический кризис - это глобальная проблема. Вопросы адаптации и финансирования нельзя откладывать. Страны Глобального Юга уже страдают от последствий, и в ближайшие годы остальные регионы ощутят те же трудности", - добавил он.