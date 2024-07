Джек Саворетти заложил звезду с автографом на Walk of Famе в Баку

В рамках первого Международного музыкального фестиваля Dream Fest, который проходит на побережье города-курорта Sea Breeze с 23 по 28 июля, состоялась традиционная церемония закладки звезды с автографом всемирно известного итальяно-английского исполнителя, автора песен и музыканта Джека Саворетти (Jack Savoretti), сообщает Day.Az.

Церемония прошла в лучших традициях Голливуда: красная дорожка, множество журналистов и гостей, автограф-сессии знаменитостей.

"Впервые приехал в Баку, успел прогуляться по центру и старинной части (ред. - Ичеришехер) и впечатлен красотой города, в котором множество потрясающих современных зданий гармонируют с древней архитектурой. Мне очень приятно принять участие в грандиозном фестивале Dream Fest и показать свое творчество", - отметил Джек Саворетти, выразив благодарность за закладку звезды и надежду на совместный проект с народным артистом Азербайджана Эмином Агаларовым.

Sea Breeze Walk of Famе - Аллея славы, посвященная выдающимся персонам: артистам, музыкантам, актерам и знаменитым деятелям искусства всего мира. История Walk of Famе началась с визита в Баку легендарного Энгельберта Хампердинка - почетного гостя фестиваля Dream Fest. Здесь можно полюбоваться звездами таких легендарных персон, как Муслим Магомаев, Тамара Синявская, Нани Брегвадзе, Алессандро Сафина, Стивен Сигал, The Jacksons, Dr.Alban, Original Enigma Voices, СС Сatch, Джанни Руссо.

