Актриса Джулия Робертс заявила, что ее дети последние обзавелись телефонами. Об этом она рассказала в интервью 72 Magazine, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Думаю, они были одними из последних в своих компаниях, кто обзавёлся телефонами и прочим. Когда дети были помладше, мы с Дэнни, конечно, считались одними из самых строгих родителей. Не то чтобы мы устанавливали законы, но это правила, и они не меняются. Вот границы твоей жизни, и они не меняются", - заявила актриса.

Джулия Робертс замужем за кинооператором Дэниелом Модером. Пара познакомилась в 2000 году на съемках фильма "Мексиканец". Модер тогда состоял в браке с визажистом Верой Стеймберг, и женщина долгое время не соглашалась на развод. Она заявляла в интервью прессе, что не хочет отдавать своего супруга этой "похитительнице чужих мужей". Однако в итоге визажист подписала необходимые документы, и в 2002 году Робертс официально зарегистрировала отношения с возлюбленным.

У супругов трое детей: 19-летние двойняшки Хэзел Патриша и Финнеас Уолтер и 17-летний сын Генри Дэниел.

Актриса считает свой брак с Модером успешным и крепким.