Меган Маркл вернулась к съемкам в Голливуде

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл снимется в голливудском фильме "Близкие друзья" (Close Personal Friends) после 8 лет перерыва. Тогда она заявляла об окончании своей актерской карьеры, передает газета The Sun со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

5 ноября герцогиню Сассекскую заметили на съемочной площадке в Пасадине (штат Калифорния). В актерский состав фильма также вошли Бри Ларсон, Лили Коллинз, Джек Куэйд и Генри Голдинг, кинолента расскажет историю двух влюбленных пар.

"Это важный момент для Меган, который символизирует ее возвращение к тому, что она по-настоящему любит. Она была завалена предложениями, но это показалось ей подходящим", - отметил собеседник издания, добавив, что принц Гарри полностью поддерживает свою жену.