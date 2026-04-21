Марго Робби впервые за долгое время вышла на публику с повзрослевшим сыном

Голливудская актриса Марго Робби впервые за долгое время появилась на публике с сыном от супруга Тома Акерли. Фото опубликованы на сайте Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Папарацци подловили Марго Робби, когда она выходила из машины в Лос-Анджелесе 19 апреля. Актриса держала сына на руках, а рядом с ней стоял муж Том Акерли. Ребенок был одет в коричнево-голубой полосатый комбинезон. Артистка появилась на публике в полосатой рубашке, черных широких брюках, лоферах и солнцезащитных очках. Знаменитость распустила волосы и отказалась от макияжа.

В начале ноября 2024 года появилась информация, что Марго Робби впервые стала мамой. По словам журналистов, актриса родила сына от своего супруга, кинопродюсера Тома Акерли. Мальчик появился на свет 17 октября, но о его рождении стало известно прессе позже. Отмечается, что информацию о ребенке друзья и родственники пары держали в тайне.

Марго Робби встретила своего будущего супруга в 2013 году на съемках драмы о Второй мировой войне "Французская сюита", где Том Акерли был помощником режиссера. Спустя три года, в декабре 2016 года, они поженились. Примечательно, что пара не объявляла о своей помолвке.