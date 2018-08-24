"Мой Баку": Проспект, с которого начинается столица - ФОТО

С чего начинается Баку? Многие скажут, что для каждого бакинца - это его родная улица или место, где он учился или был счастлив. Но если отвечать на этот вопрос не субъективно, то начало Баку - это проспект Нефтяников. Именно отсюда начинается знакомство с нашим городом, именно он встречал и встречает своими огнями гостей, прибывающих в Азербайджан морским путем.

Как только ни назывался проспект в зависимости от исторических эпох - Набережная Александра II, Набережная Губанова, проспект Сталина. И только в 1961 году получил заслуженное название - проспект Нефтяников.

Если смотреть на Баку, стоя спиной к морю, то перед глазами открывается прекрасная картина постепенного возвышения города - столица расположена в природном амфитеатре. Как утверждают архитекторы, с проспекта Нефтяников начинается концепция градостроительства Баку. Если обратить внимание, все центральные улицы города спускаются по террасам вниз к бульвару и собираются к его фокусу. Это не случайно - все кварталы проветривались морским воздухом. Не будь такого расположения улиц, Баку задохнулся бы в пыли.

Элитный проспект берет начало у площади Азадлыг (быв. площадь Ленина) и завершается поселком Баил. Улица сливается с бульваром.

В самом начале проспекта возвышается новый двадцатиэтажный отель "Абшерон", здание, ослепляющее огромным количеством стекла. Модный отель построен на месте старого "Абшерона". Архитектурный шедевр советской эпохи начал принимать гостей в 1985 году и исправно служил на протяжении двух десятилетий. В 2009 году здание было снесено, и уже в 2011 в Баку открылся новый "Абшерон".

Одной из значимых достопримечательностей проспекта и столицы вообще является Дом правительства, созданный архитектором Л.В.Рудневым. Монументальное здание распахнуло свои двери в начале 1950-х годов, оно возводилось на протяжении 20 лет, так как его строительству помешало начало войны. В советские времена на пьедестале здания стоял памятник Ленину. Вождь мирового пролетариата встречал участников многолюдных ноябрьских и майских парадов. После распада Союза памятник демонтировали, и сейчас на месте каменного изваяния развевается флаг независимой Азербайджанской Республики. Основное назначение Дома Советов, как его когда-то величали, - собрать в одном здании все министерства и ведущие профильные ведомства.

Чтобы совершить дальнейшее путешествие по современному проспекту, мы должны окунуться вглубь истории. В далеком 1890 году пароходная компания "Кавказ и Меркурий" построила на набережной пристань и ряд других сооружений, разделив береговую полосу на 2 части: Александровская набережная и Петровская - к востоку от улицы Большой Морской. В то время здесь располагались лавки иранских купцов, где велась оптовая торговля сухофруктами. Эти же пристани и улицы Баку наводняли амбалы - носильщики, принадлежавшие к низшим слоям персидскоподданных. Целый день с паланом за спиной амбалы неутомимо рыскали по улицам и пристаням в поисках заработка. На месте пароходства сейчас располагаются красиво отреставрированные жилые здания.

Здание с массивными колонами - Музейный центр - построенное по проекту известного азербайджанского архитектора Гасана Меджидова, появилось в Баку в 1960 году, к 90-летию В.И.Ленина. В 1991 году, после распада СССР, здание было передано министерству культуры и превращено в Музейный центр. Несколько лет назад рядом с Центром появилась загадочная бронзовая фигура. По разным версиям, выдвигаемым бакинцами, это всадник без головы или какое-то магическое существо.

Следующее за Музейным центром жилое здание в советское время славилось кафе, расположенным на первом этаже. Кафетерий "Джуджальярым" был построен для матери и ребенка, но, как рассказывают старожилы, вместо малышей постоянными клиентами здесь были водители такси. Из-за интенсивности движения проспект был их рабочей "точкой".

Следующая достопримечательность проспекта - здание Театра музыкальной комедии появилось в конце XIX века. В 1873 году зародился азербайджанский национальный профессиональный театр и у известного бакинского миллионера Гаджи Зейналабдина Тагиева возникла идея дать Баку настоящее театральное здание. Театр был выстроен под наблюдением инженера-технолога Ф. Лемкуля. Спустя 10 лет Тагиев значительно расширяет помещение театра. Долгие годы в здании работал театр Азербайджанской драмы, но в советское время, после того, как для Аздрамы построили новое здание, здесь "устроился" Театр музкомедии.

Высотный дом Каспийского мореходства, или, как говорят в народе, Каспаровский дом, появился на проспекте в 20-х годах прошлого века. Выгодное расположение здания привлекало внимание, и жить в нем считалось верхом роскоши. Дом находится на стыке популярных пешеходных зон и центров отдыха столицы, которые соединяет подземный переход. В скверике у Каспара раскинулись "Белые каллы" - креативный фонтан, одно из любимых мест отдыха бакинцев.

Самой знаменитой достопримечательностью проспекта Нефтяников и одновременно символом города Баку является Девичья башня. Этот исторический памятник - один из важнейших компонентов приморского "фасада" Баку.

Девичья башня - наша главная достопримечательность и главная загадка. До сих пор неизвестна точная дата ее строительства и ее назначение. Табличка, вмонтированная в каменную плиту, "губбе (купол, свод) Масуда ибн Давуда", датированная XII веком, долгое время считалась доказательством времени строительства башни. Но эта плита явно появилась на башне позднее, так как она неаккуратно и явно случайно вделана в кладку, и не над главным входом, а где-то сбоку, на высоте 14 метров от земли.

Историки говорят, что башня строилась в два этапа и первый предположительно относится к доисламскому периоду. В XVIII-XIX веках Девичья башня использовалась как маяк. Маяк начал светить 13 июня 1858 года, а до этого на ней поднимался крепостной флаг. Позднее, с ростом города, огни маяка на башне стали сливаться с ночными огнями города, и в 1907 году маяк был перенесен на остров Наргин. В 1964 году Девичья башня стала музеем, а в 2000 году была включена в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В 1912 году у Девичьей башни появляется один из наиболее ярких и примечательных архитектурных памятников того периода - дом Гаджинского. Здание, как и многие архитектурные памятники дореволюционного периода, сложно причислить к какому-либо архитектурному стилю. К сожалению, хозяину здания - предпринимателю, гласному Бакинской Думы и благотворителю Иса-беку Гянджинскому недолго пришлось жить в фамильном особняке. Семью не обошли стороной трагические мартовские события 1918 года, в ходе которых серьезно пострадал их дворец. Во время Второй мировой войны, в ноябре 1944 года, именно в доме Гаджинского по пути из Тегерана в Москву останавливался генерал де Голль, а позже в этих апартаментах жила семья выдающегося ученого-химика, президента академии наук Азербайджана Юсуфа Мамедалиева. Сегодня фасад "дома Гаджинского" украшают мемориальные плиты, увековечивающие память о его выдающихся жильцах и постояльцах.

Новая достопримечательность проспекта - роскошный пятизвездочный отель Four Seasons. Ранее на этом месте располагалось довольно невзрачное здание Дома медработников.

Вот мы и добрались до важной и узловой части проспекта - площади "Азнефть". Несколько лет назад под площадью был построен масштабный подземный переход, соединивший бульвар, Губернаторский сад, здание ГНКАР и Международный центр мугама. Сам особняк (здание Азнефти) был построен в 1896 году, а в 1999 году сюда "переехали" работники нефтяного сектора.

Кажется, что уже все, проспект оканчивается, и ничего интересного мы уже не увидим. Но не спешите, за поворотом начинается новый участок. Вот Дом ученых - замечательное здание, которое привлекает своей изысканной архитектурой и убранством. Здесь же располагается Бакинский фуникулер.

Фуникулер начал свою работу в мае 1960 года и вызвал настоящую сенсацию. Как рассказывают, от посетителей не было отбоя, каждый бакинец стремился совершить путешествие в 455 метров от памятника Бахрама Гюра до Нагорного парка и обратно. Но со временем транспортное средство потеряло былую славу. В начале 90-х годов территория его была запущена, а сам фуникулер закрыт. В 2001 году был проведен его первый капитальный ремонт. А в 2012 году объект предстал перед бакинцами в новом современном обличье. Через стеклянные стены вагона открывается потрясающий вид на Баку и бухту.

Если остались еще те, кто не успел прокатиться в комфортабельном вагоне, сделайте это немедленно, не пожалеете.

Но давайте спустимся к памятнику Бахрама Гюра, установленному в центре фонтана. Памятник представляет собой сюжет из поэмы Низами "Семь красавиц". Скульптура сказочного героя, борющегося с драконом, символизирует победу добра над злом. Бахрам Гюр появился в столице в 1958 году. Интересно, что это была первая бронзовая скульптура в столице...

Вот и закончилось наше путешествие по проспекту, с которого начинается Баку.

Город меняется, с каждым годом он становится другим. Вот и проспект Нефтяников преобразился, не говорим уже о невероятном и одном из самых длинных бульваров в мире - Бакинском приморском бульваре.

Но об этом в следующий раз.

Лала Мамедова