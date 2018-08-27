"Мой Баку": Загадки Бакинской бухты - ФОТО

Баку - удивительный город. Он полон тайн и мистики. Даже известные с детства строения, вроде Девичьей башни, чем больше углубляешься в их историю, оказываются полными загадок. Удивительно, но согласно современным исследованиям, на самом деле мы почти ничего не знаем о Девичьей башне, хотя каждому бакинцу кажется, что ему знаком каждый камень в ее стенах.

То же самое можно сказать о таинственном Сабаильском замке. Это сооружение прежде было хорошо знакомо только археологам, а с последним падением уровня Каспия жители и гости столицы смогли увидеть его воочию в Бакинской бухте. Точнее, не сам замок, а его останки, загадочные очертания некогда грандиозного строения, ушедшего в пучину вод.

Как можно узнать из соответствующих источников, замок Сабаил относится к 1230 году и строился ширваншахами. Во время сильного землетрясения 1306 году эта постройка была разрушена и на протяжении нескольких веков ее руины оставались под водой. Руины вышли на поверхность только в начале XVIII века, когда уровень воды в Каспийском море упал.

СПРАВКА: Учеными выявлена закономерность, согласно которой уровень Каспия каждые 200-250 лет поднимается, а затем столько же лет опускается до уровня, на 5-6 м ниже современного. За последние 2 тыс. лет низкие уровни моря наблюдались в I-II, VI-VII, XI и XVI вв. Очередной минимум уровня ожидается в этом веке. При высоком уровне Каспия его воды затопляли нижнюю часть города (а в начале XIV в. достигали Джума мечети), и тогда корабли могли приставать чуть ли не к бакинским улочкам. Достаточно было лишь построить новые причалы на улицах города.

У русского мореплавателя Ивана Соймонова, посетившего Бакинскую бухту в 1723 году, мы встречаем и первое письменное описание подводного строения: "В означенном заливе Бакинском, южнее города Баки в 2-х верстах, на глубине 4 саженей (7,3 м), каменное строение и башня; и хотя оная стена уже и развалилась, однако в некоторых местах и выше воды знаки есть, и по известиям слышно, якобы в древние времена построенное было на сухом пути, и было то гостиный двор (каравансарай)".

В 20-х годах прошлого века уровень моря сильно упал, и остров, на котором возвышалось строение, полностью осушился.

Согласно описаниям исследователей, Сабаильский замок находился у входа в Бакинскую бухту и должен был охранять подступы к Бакинской крепости. Однако у него не было достаточных фортификационных укреплений для того, чтобы выдержать долгую осаду и настоящий штурм. К тому же внутри замка отсутствовал источник пресной воды, ее привозили извне. Каким же целям он служил?

По одной из версий, замок служил таможней. По другой, Сабаильский замок был святилищем или одним из Дворцов ширваншахов, их "летней резиденцией".

То, что Сабаильский замок являлся морским портом Баку, подтверждает и обнаруженная у его стен каменная плита с надписью "Бендер-Баку", что в переводе с фарси означает "Порт Баку". В Иране и сейчас немало городов-портов с аналогичными названиями: Бендер-Торгемен, Бендер-Гез, Бендер-Аббас и др. Сабаильский же замок был морскими воротами Баку, его, говоря современным языком, морским вокзалом. А сам Баку тогда являлся столицей Государства ширваншахов. Поэтому стены Сабаильского замка с внешней стороны так разукрашены различными изображениями и надписями, в том числе и полным именем ширваншахов с перечислением имен всех его царствовавших предков.

Корабли купцов, дипломатов и других гостей Ширвана, подплывая к Баку, становились на причал к стенам Сабаильского замка и привязывались к их "ушкам". Затем они дожидались таможенного досмотра. Но и в качестве порта Сабаильский замок профункционировал недолго. Археолог Виктор Квачидзе обратил внимание на то, что Сабаильский замок остался недостроенным. Его обвели крепостной стеной, но до отделки дело не дошло. Об этом свидетельствуют камни с надписями и изображениями, которые уложили у крепостных стен, но так и не вмонтировали в них. Никаких строений не успели построить и внутри замка. Подготовили лишь площадку для одного из них. И теперь мы можем лишь гадать, для какого здания она предназначалась. Обнаруженные внутри замка остатки стен сделаны довольно небрежно и, как выяснил В.Квачидзе, лишь в XVI в.

Причина этого в том, что когда завершилось возведение крепостной стены вокруг Сабаильского замка, то сразу же началась подготовка к его открытию. Стали изготавливаться каменные плиты с изображениями и надписями, одна из которых гласила, что замок в 630 г. хиджры, то есть в 1232 году построил ширваншах Фарибурз III, и все эти плиты подвезли к стене. Но накануне торжественного мероприятия уровень Каспия стал подниматься. Открытие отложили и стали ждать очередного понижения уровня Каспия. Через два года, в 632 г. хиджры (1234 г.), оно как будто произошло. Подготовили плиты с указанием нового года и именем нового ширваншаха (Ахситан III). Но подъем уровня Каспия продолжился, и Сабаильский замок так и не был открыт.

В.Квачидзе отмечал, что у Сабаильского замка было обнаружено несколько якорей, а значит, корабли к нему все-таки приставали. А значит, в качестве порта он все-таки функционировал, не дожидаясь ни официального открытия, ни, вероятнее всего, завершения строительства самих стен. Но портом он проработал недолго и вскоре ушел под воды Каспия. Когда же в XVI в. уровень Каспия в очередной раз упал настолько, что остров с замком соединился с "материком", строение перепрофилировали под каравансарай. Тогда, как установил В.Квачидзе, и возвели внутри замка стены. Но и каравансараю суждено было вскоре оказаться под водой. Правда, второе назначение Сабаильского замка в памяти народа оставалось еще в начале XVIII в., о чем свидетельствует И.Соймонов.

Самое удивительное, что Сабаильский замок - вовсе не единственное загадочное сооружение на дне Бакинской бухты. Еще К.Птолемей во II в. был свидетелем расположенного на месте бухты поселения, которое он назвал Гайтара. Останки "города" были случайно обнаружены на снимках, сделанных из космоса. Правда, исследовать сооружение не удалось, так как воды Каспия в этой части очень мутны, а сами древние останки покрыты метровым слоем ила. Тем не менее, как полагают исследователи, Гайтара было довольно значительным сооружением, превосходившим по размерам Сабаильский замок, как минимум, в два раза.

Между тем, в последние годы море снова начало "уходить", и для археологов может открыться широкий фронт работ. И кто знает, может быть, Каспий, наконец, поделится с нами своими тайнами и поможет узнать намного больше об истории любимого города и о себе.

Лала Мамедова