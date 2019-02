Академику Ягубу Махмудову - 80 лет - ФОТО

10 февраля исполняется 80 лет со дня рождения директора Института истории Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), депутата Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, академика Ягуба Махмудова, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Ягуб Махмудов играет важную роль в подготовке высококвалифицированных кадров историков в Азербайджане. Он родился в 1939 году в селе Баш Гейнюк Шекинского района Азербайджана.

В 1962 году с отличием окончил исторический факультет Азербайджанского государственного университета (ныне Бакинский государственный университет (БГУ)).

В 1966 году защитил кандидатскую диссертацию на тему "Взаимоотношения государства Аккоюнлу с Венецианской республикой (60-70-е годы XV века)", а в 1989 году на Ученом совете исторического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова - докторскую диссертацию на тему "Взаимоотношения государств Аккоюнлу и Сефевидов с западноевропейскими странами (II половина XV - начало XVII века)".

Ягуб Махмудов в 1966-1975 гг. работал в Азербайджанской энциклопедии научным редактором, старшим научным редактором, заведующим редакцией, заместителем главного редактора по научным работам, в 1968-1981 гг. в Азербайджанском государственном педагогическом институте (ныне АГПУ) - старшим преподавателем, доцентом, в 1981-2004 гг. на историческом факультете БГУ - доцентом, заведующим кафедрой, заместителем декана, деканом.

Ягуб Махмудов в 1986-1990 и 1994-2004 гг. был деканом исторического факультета БГУ. Под его председательством Ученый совет факультета принял решение о восстановлении исторического названия Азербайджанского государственного университета им. С.М. Кирова - БГУ. С тех пор университет функционирует под своим историческим названием. В 1990 году Ягуб Махмудов, предотвратив отчисление группы студентов исторического факультета - одного из центров национально-освободительного движения, подал в отставку с должности декана.

Ягуб Махмудов с 1991 года является заведующим кафедрой истории древнего мира и средних веков исторического факультета БГУ. Формирование кафедры связано с его именем.

Ягуб Махмудов в 1991-1992 гг. возглавлял экспертно-рабочую группу, которая подготовила первый закон об образовании Азербайджанской Республики. Закон по представлению Ягуба Махмудова был принят Милли Меджлисом и на его основе в стране был осуществлен переход на современную систему образования. Первые учебники периода независимости - "История Азербайджана" и "История средних веков" вышли из-под пера ученого.

Ягуб Махмудов в 1992-1993 гг. работал заместителем председателя Высшей аттестационной комиссии Азербайджанской Республики и генеральным директором издательско-полиграфического объединения "Азербайджанская энциклопедия".

Ягуб Махмудов с 2004 года является директором Института истории НАНА. В 2007 году он избран членом-корреспондентом НАНА, а в 2017 году - действительным членом НАНА. Является автором более 1000 научных работ. Руководит научными школами, созданными им в области научных направлений истории дипломатии, утраченных земель, истории геноцидов и проектом "История Азербайджана в первоисточниках". Произведения академика опубликованы во многих зарубежных странах (Москва, Лондон, Вашингтон, Нью-Йорк, Анкара, Стамбул, Рим, Каир, Сеул, Мехико, Исламабад, Лос-Анджелес и др.).

Под непосредственным научным руководством Ягуба Махмудова была создана школа историков, состоящая из 65 докторов философии и докторов наук.

Ягуб Махмудов награжден орденами "Шохрат" (1999), "Шараф" (2009), медалью "Атаман Антон Головатый" (2013), юбилейной медалью Азербайджанской Республики "100-летие полиции Азербайджана (1918-2018)" (2018), медалью "Парламент" Милли Меджлиса (2018). Он является лауреатом премий и наград "Юсиф Мамедалиев", "Расул Рза", "Золотой меч", "Золотое перо", "Самир Аскерханов", "Хумай", "Друг молодежи".

Ягуб Махмудов является заслуженным деятелем науки и лауреатом Государственной премии Азербайджанской Республики, заслуженным деятелем науки Республики Дагестан Российской Федерации и действительным членом Международной академии современных наук им. Лютфи Заде.

Ягуб Махмудов на мировой арене достойно представляет нашу историческую науку. Он был удостоен почетного титула "The Name in Science" ("Имя в науке"), почетного звания "Лучший главный менеджер" и международной награды "Королева Виктория". Внесен в список знаменитых деятелей науки XXI века.

Ягубу Махмудову в 2016 году за вклад в области исследования истории государственности Азербайджана и выявления правдивых фактов против армянской фальсификации была присуждена премия имени Аббасгулу ага Бакиханова.

Академик в 2019 году за роль и вклад в воспитание и подготовку молодых ученых удостоен награды Института истории НАНА "Друг молодежи".

Ягуб Махмудов является членом Политсовета Партии "Ени Азербайджан", а с 2000 года - членом Милли Меджлиса страны. На президентских выборах он был представителем великого лидера Гейдара Алиева, а затем Ильхама Алиева и сопровождал их в некоторых официальных государственных визитах.

Великий лидер Гейдар Алиев высоко оценил научную деятельность Ягуба Махмудова, назвав его "великим ученым", "великим историком" Азербайджана.

Женат, имеет одного сына (Турхан), двух дочерей (Айнур и Гюльнур) и пять внуков (Наиля, Хаган, Сара Хатун, Алп Арслан и Ягуб).