Определился победитель "Бакинского марафона-2018" среди женщин, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Победительницей марафона среди женщин стала украинка Валентина Полтавска.

Напомним, что сегодня при организационной поддержке Фонда Гейдара Алиева проходит "Бакинский марафон-2019".

"Бакинский марафон-2019" нацелен на поддержку развития спорта в Азербайджане, пропаганду здорового образа жизни, объединение людей во имя благородной цели.

Марафон, который проводится под девизом "Победи ветер!", организуется уже четвертый год подряд.

"Бакинский марафон-2019" с маршрутом протяженностью 21 километр стартует с Площади Государственного флага и завершится у Бакинского Олимпийского стадиона.