Дворец Гейдара Алиева - главная концертная площадка страны, знакомое каждому бакинцу сооружение и одно из самых узнаваемых строений столицы.

Мало кто знает, что строился он первоначально как киноконцертный комплекс, но уже в процессе работы было принято решение переименовать его во Дворец. Очень уж величественным получилось сооружение, чтобы служить местом, где просто смотрят кино.

Многие годы Дворец был единственной крупной концертной площадкой страны. Сегодня к нему полноправно присоединилась сцена Центра Гейдара Алиева, тоже являющаяся престижной концертной площадкой, обогатившей культурную жизнь столицы.

Но Дворец все же был первым, с ним связана определенная часть новейшей истории Баку и бакинцев.

До 60-х годов на месте Дворца располагались клуб имени Тельмана и табачная фабрика. Приказ о возведении Дворца был подписан в 1960 году, а в 1962 рабочая группа приступила к воплощению задумки архитектора. Главными архитекторами проекта были В. Шульгин и Э. Мельхиседеков, а руководил строительством Алиш Лемберанский. Нужно отметить, что сооружению этого объекта государство придавало большое значение, стройку неоднократно посещал сам Общенациональный лидер Гейдар Алиев.

Тут стоило бы сделать небольшое отступление и отметить, что в 1959 году Алиш Лемберанский был избран председателем исполкома Бакинского совета народных депутатов. По его инициативе в Баку было построено много объектов культуры и жилых домов. Были проведены озеленительные работы, созданы новые сады и скверы. Когда в 1969 году к руководству республикой пришел Гейдар Алиев, он предложил Лемберанскому возглавить строительную сферу. И не ошибся с выбором. Первой стройкой Лемберанского на этом посту как раз и был Дворец Гейдара Алиева. А еще он построил здания цирка, Бакпорта, Дворец "Гюлистан", Зеленый театр, Бакинский фуникулер, знаменитые гостиницы и многое другое. А с 1970 года, уже в качестве заместителя председателя Совета министров АзССР по строительству, руководил строительством важных для республики объектов, в том числе, Бакинского завода бытовых кондиционеров.

Но вернемся к нашей экскурсии.

По задумке архитекторов, здание Дворца воплотило в себе два направления советского модернизма. В разрезе его архитектура легкая и летящая, а в "анфас" - это, скорее, строгий и холодный дворец съездов.

Открыл свои двери Дворец 14 декабря 1972 года большим концертом звезд отечественной эстрады. И после этого главная сцена повидала еще много концертов, съездов, фестивалей и гастролей. Здесь произносил речи Брежнев, здесь выступали Райкин и Зыкина, Пугачева и Томас Андерс, на этой сцене играли Миронов и Папанов, дефилировали мировые красавицы, звучали симфонические оркестры, показывали модные спектакли и играли в КВН, демонстрировали премьеры нового кино и принимали международные фестивали. И, конечно же, здесь проводились самые важные государственные мероприятия.

Первоначально он носил имя Ленина, в 1991 году был переименован во "Дворец Республики", а с 10 марта 2004 года, согласно указу Президента Азербайджана Ильхама Алиева, стал "Дворцом Гейдара Алиева".

Сцена Дворца с самого начала приобрела имидж самой престижной и ответственной концертной площадки. Артисты считали для себя большой честью получить приглашение выступить на этой сцене. Зрители же отслеживали афишу и раскупали билеты, едва ее успевали поменять.

В 2007-2008 годах дворец подвергся основательной реконструкции - был оснащен новейшим оборудованием, были произведены изменения во внешнем облике здания, и 16 октября 2008 года он был сдан в эксплуатацию. Официальное же открытие состоялось 5-6 ноября 2008 года концертом народной артистки СССР Зейнаб Ханларовой.

После реконструкции была усилена работа по безопасности, Дворец стал намного совершенней в техническом отношении. Концертный зал отвечает самым высоким мировым стандартам и оснащен световой и звуковой системами из Великобритании, Италии, США, Германии и Китая.

Серьезные изменения претерпел и зрительный зал. Здесь установлена новейшая система климат-контроля. Но зрительских мест стало меньше. Когда в 1972-м году Дворец был сдан в эксплуатацию, численность зрительских мест составляла 2158, но сейчас их немного сократили, решив для большей безопасности увеличить расстояние между первыми рядами и сценой, и теперь количество мест в зале составляет 1886.

Интересно, что после реконструкции изменилось и поведение зрителей - они стали как-то серьезнее, аккуратнее, внимательнее относиться к принятым здесь правилам. Наверное, на публику действует эта атмосфера, аура некой торжественности, ощущение настоящего праздника от посещения этого величественного концертного зала.

И напоследок, как это полагается, афиша:

Лала Мамедова

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