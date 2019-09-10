Министерство здравоохранения опубликовало информацию о состоянии больных, заразившихся сибирской язвой в Сабирабадском районе Азербайджана.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство, в настоящее время лечение больных продолжается, передает Day.Az.

Больные лечатся в Сабирабадской центральной районной больнице. Их состояние оценивается как нормальное.

Отметим, что девятого сентября у 34- и 26-летних жителей Сабирабадского района обнаружена сибирская язва.

До этого еще у двух жителей Сабирабада была обнаружена это опасное заболевание, один из которых позднее скончался.

Агентство пищевой безопасности приступило к расследованию для определения источника возбудителя, вызвавшего заболевание сибирской язвы, обнаруженной у жителей сел Гарагюней и Гашимханлы Сабирабадского района.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!