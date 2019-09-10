Минздрав Азербайджана о состоянии заразившихся сибирской язвой
Министерство здравоохранения опубликовало информацию о состоянии больных, заразившихся сибирской язвой в Сабирабадском районе Азербайджана.
Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство, в настоящее время лечение больных продолжается, передает Day.Az.
Больные лечатся в Сабирабадской центральной районной больнице. Их состояние оценивается как нормальное.
Отметим, что девятого сентября у 34- и 26-летних жителей Сабирабадского района обнаружена сибирская язва.
До этого еще у двух жителей Сабирабада была обнаружена это опасное заболевание, один из которых позднее скончался.
Агентство пищевой безопасности приступило к расследованию для определения источника возбудителя, вызвавшего заболевание сибирской язвы, обнаруженной у жителей сел Гарагюней и Гашимханлы Сабирабадского района.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре